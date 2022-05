FOTO: Motorist se je prevračal po strmem pobočju

30.5.2022 | 12:50

Srbski motorist se je prevračal po strmem pobočju ...

... pod cesto pri Sredniku. (Fotografiji: PGD Sevnica)

Zakaj je 78-letni voznik osebnega avtomobila nenadoma zapeljal na levo in čelno trčil v avtomobil 35-letne voznice na Seidlovi v Novem mestu, policisti še ugotavljajo. (Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna, med 27. 5. in 30. 5., intervenirali v 166. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 603 klice. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, štiri nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 36. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in tri kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Hudo poškodovan voznik

Šentjernejski policisti so bili v petek okoli 8.30 obveščeni o prometni nesreči na Novomeški cesti v Šentjerneju. Zanjo je odgovorna 31-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradiprevelike hitrosti pri vožnji naravnost v križišču trčila v avtomobil 78-letnega voznika. Huje poškodovanega voznika in lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Trčenje na Seidlovi cesti v Novem mestu

V petek nekaj po 13. uri se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah policistov je 78-letni voznik osebnega avtomobila nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtomobil 35-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Oba udeleženca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Huje poškodovan motorist

Sevniški policisti so bili v soboto nekaj pred 19. uro obveščeni o padcu motorista v naselju Srednik. Ugotovili so, da je 48-letni motorist iz Srbije zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Med prevračanjem po strmem pobočju se je huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pijan trčil v parkiran avto

V petek okoli 19. ure je na Bohoričevi cesti v Krškem 25-letni voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in odpeljal s kraja nesreče. Povzročitelja, ki se v nesreči ni poškodoval, so policisti izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,49 miligrama alkohola, odredili so mu tudi strokovni pregled. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročiteljica nesreče z dvema promiloma alkohola

Sevniški policisti so bili v petek nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči na Šmarski cesti. Ugotovili so, da je 37-letna voznica osebnega avtomobila zapeljala na levo smerno vozišče in trčila v avtomobil 60-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,94 miligrama alkohola (1,96 g/kg). Na pristojno tožilstvo bodo zoper njo podali kazensko ovadbo.

Prehiter v BMW-ju

V noči na soboto je na območju Krasinca 24-letni voznik osebnega avtomobila BMW zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Kradli gorivo, el. vodnike in bakrene žlebove

V noči na petek je na parkirnem prostoru na Obrežju nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 500 litrov goriva.

Na delovišču na Šmihelski cesti v Novem mestu je v isti noči neznanec vlomil v zabojnik in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je izvajalca del oškodoval za 5.000 evrov.

Med 25. 5. in 28. 5. je v Mokronogu nekdo s strehe objekta potrgal okoli 35 metrov bakrenih žlebov in s tem povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Tujci na podvozju vlaka

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo na podvozju odkrili tri tujce, ki so se na ta način poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v državo. Državljana Sirije, državljana Palestine in državljana Turčije so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Migranti tudi že čez mejo

Policisti so na območju PP Brežice (Brezje, Veliki Obrež, Ponikve, Dobova in Rigonce) izsledili in prijeli 16 državljanov Bangladeša, 10 državljanov Burundija, štiri državljane Pakistana, tri državljane Afganistana, dva državljana Indije, po enega državljana Malija, Toga, Gvineje, Kameruna, in Kosova, na območju PP Sevnica pet državljanov Afganistana, na območju PP Krško (Črneča vas) po dva državljana Bangladeša, Turčije, Nepala in državljana Afganistana, na območju PP Črnomelj (Adlešiči) tri državljane Slonokoščene obale in v Novem mestu štiri državljane Bangladeša.

M. K.