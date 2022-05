FOTO: Vojaški postroj za Jadranski udar in dan odprtih vrat

30.5.2022 | 14:40

Včerajšnji postroj udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2022.

Udeležence slovesnosti je nagovoril poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske polkovnik Janez Gaube.

Pevska skupina Mavrica (Vse fotografije: M. L.)

Cerklje ob Krki - Vojašnica Jerneja Molana je včeraj pripravila dan odprtih vrat, udeleženci pa so lahko prisostvovali tudi postroju udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar (angl. Adriatic Strike) 2022. Vaja, ki se je začela 23. maja, poteka do 5. junija na širšem območju Slovenije.

Na slovesnosti je po predaji raporta je zbrane nagovoril poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske polkovnik Janez Gaube.

Kot je povedal, vajo vodi poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva. Letošnja vaja je že deseta, vsako leto je število sodelujočih večje. Tokrat sodeluje okrog 650 udeležencev iz 26. zavezniških in partnerskih držav, pri čemer je vključenih tudi osemnajst različnih tipov helikopterjev in letal, skupno več kot trideset. Vaja poteka v zahodnem delu Slovenije. Vaja poteka od letališča Cerklje ob Krki preko Sevnice Idrije in Počka in se bo končala na vadbišču Bloška Polica.

»Potrudili smo se, da čim manj vznemirjamo prebivalce na območju vaje. Delujem v treh časovnih blokih, in sicer dopoldne med 9. in 12. uro, popoldne od 14. do 17. ure in na določenih rajonih med 19. in 22. ali 23. uro zvečer,« je povedal Gaube. Vaja Jadranski udar je po njegovih besedah ena od vaj Slovenske vojske v seriji, ki jo bodo oktobra končali z vajo Preskok.

Glede dneva odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana je polkovnik Gaube dejal, da je Slovenska vojska 15. maja praznovala enaintrideset let od dneva, ko so slovenski naborniki vojaški rok začeli prvič služiti izključno v Sloveniji. »To je dan Slovenske vojska, dan ohranjanja vrednot iz slovenske vojaške zgodovine, še posebno pa vrednot osamosvojitvenih prizadevanj naše domovine. V počastitev našega praznika že tradicionalno vsako leto potekajo dnevi odprtih vrat vojašnic. (…) Tako je danes za vas odprla svoja vrata največja vojašnica Slovenske vojske, Vojašnica Jerneja Molana,« je povedal

Včerajšnjo slovesnost ob postroju vojakov, ki so se je udeležili med drugimi tudi predstavniki občin ter veteranskih in častniških združenj s tega območja, je z nastopom popestrila pevska skupina Mavrica. Spored je povezovala Nataša Klobčaver.

M. L.

