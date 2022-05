Peš na cvičkarijo kar iz Maribora!

30.5.2022 | 13:30

Nasmejana družba petih Štajercev, ki je prehodila 135 kilometrov iz Maribora na novomeško cvičkarijo, skupaj s člani skupine Čuki. (Foto: osebni arhiv M.B.)

Za njimi je lepa izkušnja, morda pa še kdaj!

Novo mesto - Med obiskovalci letošnjega jubilejnega, 50. Tedna cvička, ki mu po domače rečemo kar cvičkarija, niso bili le Dolenjci, čeprav je bilo teh največ. Nekateri so prišli celo peš in to od zelo daleč – s štajerskega konca.

Na pobudo Novomeščanke Karoline Zakrajšek Čahuk, ki že tri desetletja živi z družino v Mariboru, se je zbrala družba petih prijateljev, ki se je v dolenjsko prestolnico odpravila kar peš. Na pot so krenili v sredo popoldne, na cilj na Glavni trg pa so prispeli v nedeljo popoldne. Cvičkarijo so torej ravno še ujeli.

Družba s Štajerske je na svoj podvig upravičeno ponosna - seveda je bilo naporno, saj so prehodili 135 kilometrov, vsak dan okrog trideset, in si priborili tudi nekaj hudih žuljev, a vseeno je bila za vse to lepa izkušnja.

Presenetila jih je predvsem velika prijaznost in gostoljubnost ljudi ob poti in na koncu. Na cilju, na cvičkariji v Novem mestu, so jih ob prihodu z navdušenjem pozdravila tudi pevska skupina Čuki, s katero so se z veseljem fotografirali. Štajerci so domov odšli z lepimi vtisi o Dolenjcih, zato se zagotovo še kdaj vrnejo - morda tudi peš!

L. Markelj