Gradbeno dovoljenje pravnomočno, razpis za izbor izvajalca del objavljen

31.5.2022 | 11:30

Župan Dušan Skerbiš na lokaciji porušene hiše ob začetku prve etape (Foto: Lapego)

Rušenje hiše na začetku bodoče obvoznice, november 2021 (Foto: Občina Mirna)

Prva etapa obvoznice (Vir: Občina Mirna)

Etapnost izgradnje obvoznice (Vir: Občina Mirna)

Mirna - Pred dvema tednoma prevzeto gradbeno dovoljenje za prvo etapo prestavitve regionalne ceste R1-215 Trebnje-Mokronog mimo Mirne je postalo pravnomočno. Naslednja prelomnica do prepotrebne ceste je 22. junij, ko je rok za odpiranje ponudb za izvajalca gradbenih del za izgradnjo celotne trase, sporočajo z mirnske občine.

Marca 2012 je občina začela prve intenzivne aktivnosti za izgradnjo prepotrebne obvoznice. »Letos mineva deset let odkar smo po pooblastilu takratne Direkcije RS za ceste prevzeli vodenje oziroma pripravo projekta za prestavitev državne ceste R1-215 ali t. i. obvoznice Mirna. V tem času je bilo potrebno sprejeti OPPN v dveh občinah, spremeniti tudi OPN, izdelati številne študije, izbrati projektanta za izdelavo projektne dokumentacije. Veseli smo, da so vse te aktivnosti za nami in da smo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo prišlo do te točke, ko se gradnja nove ceste kmalu lahko prične,« dodaja mag. Štefan Velečič, ki je na občini Mirna zadolžen za področje okolja in prostora.

Dobrih deset let kasneje je župan Dušan Skerbiš v imenu občine prevzel gradbeno dovoljenje za prvo etapo od vstopa na Mirno do železniške postaje, ki vključuje tudi izgradnjo prvega od treh načrtovanih krožišč: »Zelo sem vesel, da je narejen pomemben korak do realizacije prestavitve državne ceste R1 na novo lokacijo, ki bo razbremenila središče kraja in uredila problem ozkega grla in vseh zastojev na mirnskem mostu ter predvsem omogočila varen prehod vseh tistih pešcev, ki morajo dnevno prečkati cesto na Mirni. Seveda gre šele za prvo etapo, a na občini se trudimo, da bo čim prej izpolnjen tudi pogoji za vložitev gradbenega dovoljenja za naslednje etape. Zunaj je že tudi razpis za izvajalca gradbenih del in vesli me, da aktivnosti nemoteno potekajo.«

Investitor projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, ki načrtuje gradnjo celotne obvoznice Mirna v treh etapah, pri čemer je rok za izvedbo prve konec leta 2023, za izvedbo druge in tretje pa konec 2024. Razpis za izbor izvajalca del za izgradnjo celotne trase je že objavljen. Rok za odpiranje ponudb je 22. junij, čemur sledita pregled in analiza prispelih ponudb. Če ne bo zapletov pri oddaji del, je predviden podpis pogodbe do konca julija 2022, skladno s pogodbo pa začetek del v desetih dneh po podpisu pogodbe – torej predvidoma avgusta, pričakujejo Mirnčani.

M. K.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš Dušan Skerbiš Štefan Velečič Štefan Velečič