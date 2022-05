V belokranjskih gozdovih med Ziljami in Adlešiči bodo olajšali spravilo lesa

31.5.2022 | 09:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je Občini Črnomelj nedavno potrdila denarno podporo za gradnjo gozdne ceste Cirnik-Banova rupa oz. zadnjega odseka gozdne ceste, ki bo v gozdovih med Ziljami in Adlešiči olajšala sečnjo in spravilo lesa. Država bo skupaj z davkom slabih 180.000 evrov vredno naložbo podprla s skoraj 87.000 evri.

Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji si sicer dobro desetletje prizadeva za gradnjo gozdne ceste, ki bi povezala območje med Ziljami in Adlešiči, kjer so prek Agrarne skupnosti Zilje-Balkovci že uredili velik del te povezave, neurejeno pa je še območje iz smeri Adlešičev oz. odsek Cirnik-Banova rupa, so pojasnili, na črnomaljski občini.

Gre za nekaj več kot dvokilometrski odsek gozdne ceste. Sama cesta bo široka štiri in njeno vozišče tri metre. Z njeno izgradnjo pa bodo lastnikom gozdov, ki se navezujejo na omenjeno cestno povezavo, omogočili sečnjo in spravilo lesa z zdaj težje dostopnih gozdnih območij. "Gospodarjenje z gozdom bo na obravnavanem območju zato bolj racionalno in varno," so poudarili.

Naložba bo ugodno vplivala tudi "na optimizacijo spravilnih razdalj in spravilnih stroškov ter omogočila višje prihodke na kmetijah, katerih gozdne parcele bo odprla." Poleg prevladujočega gozdnogospodarskega pomena bo načrtovana gozdna cesta lažji dostop omogočila tudi drugim obiskovalcem gozda.

Črnomaljska občina se je sicer projekta Izgradnja gozdne ceste Cirnik-Banova rupa lotila lani. Izdelala je projektno dokumentacijo in začela zbirati soglasja lastnikov zemljišč, po katerih poteka del načrtovane gozdne ceste. Vlogo za denarno podporo je na javni razpis za ureditev gozdne infrastrukture ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslala januarja letos, so še zapisali na črnomaljski občini.

STA; M. K.