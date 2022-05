V Vili Kušljan bo Center obnovljive energije

31.5.2022 | 10:30

Center obnovljive energije bodo uredili v Vili Kušljan na hribčku nad brežiško hidroelektrarno. (Foto: arhiv DL; J. K.)

Ljubljana/Brežice - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila projekt Center obnovljive energije. Ta zajema vzpostavitev centra v bližini hidroelektrarne Brežice, v katerem bosta delovala središče za upravljanje pretočnih akumulacij in poplav in središče virtualnega obsavskega prostora.

V okviru programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za letos in prihodnje leto je predviden ukrep promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi. Višina sredstev znaša v letu 2023 znaša 1,5 milijona evrov, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vizija centra je po navedbah ministrstva za okolje in prostor postati vodilni nacionalni center za promocijo obnovljivih virov energije in hkratni skrbi za okolje. Poslanstvo je usmerjeno k uresničevanju načela skrbi za našo zeleno - obnovljivo energijo ter okolje pod sloganom V zeleni je moč.

Center bo prvenstveno strokovno operativni center, namenjen izboljšanju rednega delovnega procesa družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi ter povezovanju pri zagotavljanju poplavne varnosti v sinergiji z obvladovanjem okoljskih dogodkov, kot so visoke vode, podnebne spremembe, ekološke nesreče, suše in potresi. Iskanje rešitev in obveščanje bo potekalo med centrom in agencijo za okolje, Regijskim obveščevalnim centrom ter gasilci, ribiči, lokalno skupnostjo in partnerji projekta WACOM, katerega cilj je dober odziv na nesreče in poplave na reki Savi.

