Vlada potrdila naložbi v DSO v Trebnjem in večnamenski dom v Škocjanu

31.5.2022 | 08:30

DSO Trebnje (Foto: DSO Trebnje)

Ljubljana/Trebnje - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programom 2022-2025 uvrstila več investicij v domove za starejše, ki so skupaj ocenjene na skoraj 10 milijonov evrov. Med njimi je tudi nadzidava in preureditev doma v Trebnjem.

Trebanjska naložba se bo izvajala v tem in prihodnjem letu, skupaj z DDV je ocenjena na 5,3 milijona evrov. Investicija bo zagotovila kakovostnejše, varnejše in prijaznejše bivalno okolje za stanovalce ter delovno okolje za zaposlene. Omogočeno bo ločevanje čistih in nečistih poti ter vzpostavitev sivih in rdečih con.

Poleg tega bodo zagotovljene ustrezne prostorske razmere za izvajanje učinkovitih, varnih in potrebam uporabnikov prilagojenih storitev, poroča ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V načrtu razvojnih programov tudi naložbe s področja šolstva in kulture

Takole bo izgledal nov večnamenski dom v Škocjanu. (Foto: arhiv DL)

Vlada je v načrt razvojnih programov 2022-2025 med drugim uvrstila tudi večnamenski dom v Škocjanu.

Z njim so se Škocjanci prijavili na javni poziv ministrstva za kulturo. Predvideli so tudi pripadajočo zunanjo ureditev, ureditev parkirišč in opornega zidu.

O teh načrtih in željah smo že večkrat podrobno poročali, nazadnje tudi v aktualni, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

STA; M. K.