Na AC v ograjo; kurilne sezone še ni konec, dimniških požarov tudi ne

31.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PGD Skopice)

Sinoči ob 19.36 je na avtocesti pred priključkom Trebnje vzhod v smeri Ljubljane vozilo trčilo v ograjo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Na kraju so posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, policisti in delavci DARS-a. Poškodovanih ni bilo.

Dimniški požar

Ob 20.57 so v Šmihelu v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so nadzirali izgorevanje saj, očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali dimnik.

Danes brez vode ...

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Sromelj - Sv. Janez, da bo motena dobava pitne vode med 7.30 in 13. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1 na izvodu PREŠERNOVA ULICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Sela Coklovca.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS;

- od 8:30 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 3;

- od 11:30 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 12:45 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS 1991;

- od 9:45 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLUSKA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARINE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mladje, nizkonapetostno omrežje – Mladje med 8. in 13. uro.

M. K.