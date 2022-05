Bartolova državna prvakinja v akvatlonu

31.5.2022 | 08:15

Monika Bartol (Foto: arhiv; Triatlon Slovenije)

Maribor - Monika Bartol (TK Inles Riko Ribnica) in Jakob Medved (TK Ljubljana) sta postala absolutna državna prvaka v akvatlonu, ki ga je v bazenu Pristan in na obrežju Drave organiziral TK 3LIFE.

V moški konkurenci je za las (desetinko sekunde) zaostal Žiga Podgoršek (TK Utrip) na drugem mestu, slabo minuto pa Jaka Borec (TK 3LIFE) na tretjem. »Zmaga na državnem prvenstvu v akvatlonu. Po težki tekmi je prišlo do ciljnega šprinta kjer sem skoraj padel in si zvil gleženj tako, da je na koncu 1. in 2. mesto ločila zgolj desetinka sekunde,« je nastop pokomentiral zmagovalec Medved.

V ženski konkurenci je bila zmaga Bartolove prepričljiva, drugo mesto je osvojila Neža Pogačar (TK Utrip) in tretje Nina Bezlaj (TK 3LIFE).

Rezultati tu.

M. K.