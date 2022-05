Na mejni prehod z 2,5 promila

31.5.2022 | 13:50

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 48. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 145 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval motorist, in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

Na mejni prehod z 2,5 promila alkohola

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo včeraj okoli 14. ure pripeljal voznik osebnega avtomobila. Policisti so opravili mejno kontrolo in 47-letnemu državljanu Hrvaške zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,20 miligrama alkohola (2,5 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi seznanili pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

Oškodovancu so v noči na 26. 5. v Krškem neznanci vlomili v skladišče podjetja in ukradli okoli 1500 kg inox pločevine.

Med 28. 5. in 30. 5. je v Krškem nekdo vlomil v kmetijski objekt in odnesel več kosov orodja in kovinskih izdelkov. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Ponikve) izsledili in prijeli dva državljana Bangladeša in na območju PP Črnomelj (Sinji vrh) državljana Sierra Leone, državljana Burkine Faso, državljana Gvineje Bissau in državljana Gambije.

