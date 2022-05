Policisti v Sodevcih zanikali očitke ugrabljenega Belokranjca

31.5.2022 | 12:45

Zvezan je v prtljažniku svojega Forda C Max Mirko Moravec preživel več ur divje vožnje s četverico ugrabiteljev. (Foto: arhiv DL; B. B.)

Ljubljana/Mali Nerajec/Sodevci - V pravdi Belokranjca Mirka Moravca, ki so ga leta 2019 ugrabili trije tujci, proti državi so v ponedeljek zaslišali policiste. Ti so po navedbah Dnevnika zatrdili, da policijski nadzor na maloobmejnem prehodu Sodevci poteka po črki zakona in da je nemogoče, da bi jo prečkal avtomobil, ki ga ne bi dobro preverili.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani teče odškodninska tožba, s katero 82-letni Belokranjec, ki ga je ugrabila skupina tujcev, ki je bila v državi nezakonito, ga strpala v prtljažnik njegovega avtomobila ter ga po nekaj urah izpustili blizu italijanske meje, od države terja 45.500 evrov odškodnine.

Po poročanju medijev je tožnik prepričan, da je država odgovorna za to, kar se mu je zgodilo, saj da bi dogodek lahko preprečila. Sporno naj bi bilo ravnanje policije na mejnih prehodih. Ko naj bi prečkali mejo na maloobmejnem prehodu Sodevci, je pričakoval, da jih bodo policisti ustavili in ga rešili, a se to ni zgodilo, zapeljali naj bi mimo odprte zapornice.

Policista in načelnik očitke zavračajo

Policista, ki sta 8. maja 2019 delala na tem maloobmejnem prehodu, pa sta v ponedeljkovem pričanju očitke zanikala. Policist, ki je delal dopoldne, je zatrdil, da za vsakega, ki prečka mejni prehod, opravijo temeljito mejno kontrolo. Tudi tistim, ki gredo vsak dan v službo, vedno poskenirajo dokumente, je pojasnil.

To je potrdila policistka, ki je delala popoldne. Nikoli se ne zgodi, da bi bila zapornica kar dvignjena, je dodala. Službo je končala malo po 23. uri, potem vrata na mostu med državama zaklenejo in prehod je zaprt do 5. ure zjutraj.

Policista se sicer ne spomnita točno, kako je potekal tisti majski dan, a očitno je bil le eden od mnogih, sicer bi to zabeležila v delovnem nalogu, sta pojasnila. Tožnik pa je prepričan, da so ga peljali čez ta mejni prehod. Čeprav je bil v prtljažniku in pokrit z odejo, mu je ta večkrat zlezla z glave, tako da je kukal skozi šipo in videl, kje se vozijo.

Tudi načelnik postaje mejne policije Metlika Valentin Kuhar je na obravnavi dejal, da na maloobmejnem prehodu Sodevci kontrolirajo vsa vozila, ki prehajajo mejo. "Ljudje so včasih celo kritični, da morajo prepogosto kazati dokumente," je povedal. Na nadzornih kamerah nikoli ni videl, da bi bila zapornica dvignjena. Posnetki dotičnega dne so sicer izbrisani, saj naj bi jih hranili le kratek čas.

Zaradi ropa in ugrabitve Belokranjca sta bila dva ugrabitelja avgusta 2019 po priznanju krivde obsojena na po leto dni in devet mesecev zapora ter petletni izgon iz države. Postopek zoper tretjega ugrabitelja je sodišče izločilo zaradi ugotavljanja njegove dejanske starosti, pozneje pa mu je izreklo enako kazen kot sostorilcema.

Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je Belokranjcu marca priznala odškodnino v višini 4500 evrov, s katero pa ni zadovoljen.

STA; M. K.

