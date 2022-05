Novomeški RK hvaležen šolam in vrtcem

31.5.2022 | 14:25

Na Gimnaziji Novo mesto

V OŠ Drska

V OŠ Šmarjeta

V vrtcu Ciciban - Enota Labod

Novo mesto - Šolsko leto se počasi bliža h koncu, zato se je tudi novomeški RK, kot sporočajo iz te humanitarne organizacije, želel zahvaliti šolam in mentorjem za spodbujanje humanitarnih vrednot pri mladih.

Za jesenski natečaj Nisi sam - slika drobne pozornosti so pisma s pobarvankami za starejše pisali otroci v vrtcih, mladi na osnovnih in srednjih šolah ter na eni višji šoli. S posebnimi priznanji so nagradili ustanove, ki so sodelovale z največ pismi, vsem mentorjem pa so namenili zahvale. V tednu od 24. do 27. maja so obiskali vse zmagovalce natečaja, se zahvalili za sodelovanje in jih povabili k dejavnostim za mlade v novem šolskem letu. Natečaj si je zamislila in ga izpeljala Nuša Rustja, prostovoljka Območnega združenja RK Novo mesto, ki je zahvale in priznanja tudi podelila.

V Vrtcu Ciciban v Ločni so jih na igrišču pričakali malčki z vzgojitelji iz vseh enot in skupin, ki so sodelovale na natečaju ter vodstvo vrtca. Otroci so prijetno presenetili s petjem in deklamiranjem ter obljubili, da bodo na natečajih Rdečega križa še sodelovali. Ob zaključku so prebrali ganljivo izjavo vzgojiteljice, ki je med novoletnimi voščili svoje babice zagledala tudi voščilo malčkov iz njihovega vrtca.

V Šmarjeti se je ob omenjenem obisku predstavnica Vrtca Sonček pridružila prostovoljcem, mentorici RK in ravnateljici na Osnovni šoli Šmarjeta. Prostovoljci so poskrbeli za prijetno druženje ob limonadi in piškotih, ki so jih sami spekli. Predstavili so svoje prostovoljsko delo in povedali, kako veseli so bili številnih odzivov starejših na pisma drobne pozornosti. Pohvalili so vključevanje celotne šole v humanitarne dejavnosti in dobili zagotovilo, da na njih lahko vedno računajo.

Tudi na OŠ Drska so se učenci in mentorji izkazali s številnimi srčno napisanimi pismi za starejše. Ravnateljici in mentorici RK so izročili priznanje in zahvale ter se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Na Gimnaziji Novo mesto so se ravnateljici in mentorici prostovoljstva zahvalili za podporo in množično udeležbo pri natečaju in drugih humanitarnih akcijah RK. Na Ekonomski šoli Novo mesto so obiskali ravnateljico in mentorico Višje strokovne šole. Zahvalili so se za pisma študentov medijske produkcije, saj so svoje fotografije izvirno vključili v pisma, sporočajo iz OZ RK Novo mesto.

Za sodelovanje so se na novomeškem Rdečem križu zahvalili tudi vsem ostalim šolam, ki so kljub izredno težkemu šolskemu letu izpeljale natečaj. Mentorjem so zahvale poslali na šole.

M. K.

Foto: Arhiv OZ RKS Novo mesto