Nad nevarna drevesa Kettejevega drevoreda

31.5.2022 | 19:40

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V Novem mestu se bodo v sredo in četrtek lotili urejanja Kettejevega drevoreda divjega kostanja na Rozmanovi ulici in drevoreda na Novem trgu, kjer nameravajo odstraniti osem za okolico nevarnih dreves. Med odstranjevanjem drevja bosta na Rozmanovi ulici in Novem trgu potrebni delni prometni zapori.

Na mestih odmrlih nevarnih dreves bodo zasadili nadomestne sadike drevesa divjega kostanja, so sporočili z novomeške občine.

Delna prometna zapora bo potrebna v sredo in četrtek med 8. in 13. uro ter popoldne med 16. in 18. uro. Promet bodo takrat ročno usmerjali izmenično enosmerno. Predvidene so tudi krajše 15-minutne popolne zapore. Popolna zapora bo potrebna še na delu sprehajališča ob Kettejevem drevoredu.

Foto: Rasto Božič, STA

V Mestni občini Novo z namenom ohranjanja zelenih površin spremljajo stanje drevja v Kettejevem drevoredu, na Novem trgu in Skalickega ulici. Drevje so povsod pregledali, predvsem so se posvetili Kettejevem drevoredu, kjer so v zadnjih desetletjih spremenili okolico.

V soseščini so tudi gradili, preurejali so ceste, hkrati pa na tamkajšnje drevje vplivajo hitro spreminjajoče se vremenske razmere. Drevored je podvržen tudi stresu, ki skrajšuje življenjsko dobo drevja, so pojasnili.

Izvedenec Arboretuma Volčji Potok je kot nevarna ocenil in za posek predlagal šest dreves v Kettejevem drevoredu pri Pizzerii Chianti in dve drevesi pri Hotelu Krka.

Odstranitev drevja bo potekala v soglasju z mestnim pooblaščencem za drevje, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavodom RS za varstvo narave.

M. K.