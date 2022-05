Posavska energetika zagotovila največ regijskega prihodka

31.5.2022 | 19:00

Krško - Posavske gospodarske družbe so lani ustvarile rekordnih 5,7 milijarde evrov skupnega prihodka, kar je dobri dve petini več kot predlani. Hkrati so ustvarile 174 milijonov evrov neto čistega dobička, ki je bil skoraj tri petine višji od primerljivega predlanskega. Največ oz. dve tretjini prihodka je v Posavju lani ustvarila energetika.

Vodja krške izpostave Agencije RS za javnopravne evidence in storitve - Ajpes Barbara Gerjevič je na današnji novinarski konferenci ocenila, da so izidi lanskega poslovanja posavskih družb rekordni.

Največ oz. dve tretjini skupnega prihodka posavskih družb je ustvarila tamkajšnja energetika, ki je hkrati svoj neto čisti dobiček glede na predlanskega štirikrat povečala.

Prihodke so najbolj okrepile družbe na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 1,4 milijarde evrov. Družbe predelovalne dejavnosti so prihodke zvišale za 75 milijonov evrov oz. za 12 odstotkov, družbe dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil pa za 67 milijonov evrov oz. 18 odstotkov.

V primerjavi z letom 2020 so se najbolj povečali prihodki od prodaje na trgu izven EU, in sicer za 81 odstotkov, prav tako pa so se povečali prihodki od prodaje na trgu EU, in sicer za 46 odstotkov. Prihodki od domače prodaje so se glede na predlani lani zvišali za 17 odstotkov.

Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu v znesku 3,7 milijarde evrov je ustvarilo 533 družb. Največji delež oz. 81 odstotkov tovrstnih prihodkov so ustvarile štiri družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, nadaljnjih 12 odstotkov pa 116 družb s področja predelovalne dejavnosti.

Prihodki so se glede na leto 2020 povečali v vseh občinah statistične regije Posavje. Med temi so dobre štiri petine prihodka ustvarile družbe v občini Krško, dobrih devet odstotkov družbe v občini Brežice, dobrih pet odstotkov družbe v občini Sevnica, približno poldrugi odstotek družbe v občinah Radeče in Kostanjevica na Krki, ter družbe v občini Bistrica ob Sotli 0,1 odstotka.

Največ od skupaj 748 milijonov evrov dosežene neto dodane vrednost, ki je v regiji lani dosegla 17-odstotno rast, so ugotovile družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer 253,5 milijona evrov. Z 207,5 milijona evrov so sledile družbe predelovalne dejavnosti. Dodana vrednost na zaposlenega je v Posavju lani dosegla nekaj manj kot 61.500 evrov in je bila za nekaj več kot 8400 evrov višja od povprečne v državi.

Nekatere posavske družbe so lani poslovale tudi negativno. Čista izguba skupaj 439 posavskih družb je lani dosegla 33 milijonov evrov in se je glede na predlani povečala za 29 odstotkov. Največjo izgubo so izkazale družbe v predelovalni dejavnosti oz. v papirništvu. V petih posavskih družbah pa je izguba presegla pol milijona evrov, je med drugim navedla Gerjevičeva.

Po podatkih področne svetovalke krške izpostave Ajpesa Martine Radej je 1865 posavskih samostojnih podjetnikov lani ustvarilo skupaj 240 milijonov evrov prihodkov, s čimer so primerljivi predlanski izid presegli za 13 odstotkov. Hkrati so zabeležili skupaj 17 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, s čimer so primerljivi predlanski izid presegli za 37 odstotkov, je še navedla Radejeva.

Posavske družbe so sicer lani zaposlovale nekaj manj kot 12.200 ljudi oz. dobrih 400 več kot predlani. Samostojni podjetniki so imeli lani nekaj manj kot 2000 zaposlenih, njihovo število pa je lani zraslo za odstotek.

Letna poročila za lani je Ajpesu predložilo 1543 posavskih družb. Po podatkih poslovnega registra Slovenije so v Posavju lani ustanovili 83 družb, medtem ko so jih izbrisali 89. Začeli so 22 stečajnih postopkov, medtem ko so jih predlani začeli 43.

Letna poročila je predložilo tudi 1865 podjetnikov. V Posavju so sicer lani ustanovili 482 podjetnikov, iz poslovnega registra pa so jih izbrisali 311. Nad samostojnimi podjetniki so lani uvedli tri stečajne postopke, so še navedli na novinarski konferenci.

STA; M. K.