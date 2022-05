Prva analiza vzorcev vode po nesreči v Melaminu ni pokazala onesnaženja

Vodo prebivalcem v Poljanski dolini dovaža tudi Komunala Črnomelj. (Foto: arhiv; FB Občina Črnomelj)

Kočevje - Prva analiza vzorcev vode iz vrtin in zajetij na območjih, ki bi lahko bila povezana z okoljsko nesrečo v kočevskem Melaminu, ni pokazala odstopanj od parametrov za pitno vodo. Družba za komunalno dejavnost Hydrovod bo še naprej spremljala stanja kakovosti vode na opredeljenih vrtinah in zajetjih, predlaga pa nekaj novih.

Enota za pitne in kopalne vode Novo mesto centra za okolje in zdravje pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolje in hrano je 24. in 25. maja opravila analizo pitne vode v šestih vrtinah in petih zajetjih. "Ti ne kažejo na odstopanja od parametrov za pitno vodo," so zapisali v Hydrovodu in napovedali, da bodo do izdaje novih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še naprej dovažali pitno vodo na določena območja.

"Glede na rezultate meritev v vzorcih vode iz teh vrtin in zajetij ne moremo potrditi domneve o vplivih industrijske nesreče v Melaminu na te vode," so ugotovili v laboratoriju in poudarili, da je treba spremljanje stanja kakovosti vode nadaljevati. Dodatno bi jo bilo treba spremljati še na področju Dobliče (JV Črnomelj), v monitoring pa za ocenjevanje morebitne obsežnosti vključiti še izvir Radešca in Obrh (porečje reke Krke).

Akreditiran laboratorij je analizo izvedel v vrtinah Koprivnik, Vimolj, Spodnji Log, Pregrad - Dol, Laze, Bilpa ter zajetjih Knežja Lipa, Žaga, Vrh Krkovo, Kostel Kaptol Delač in Jakšiči. V njih so opravili terenske meritve (temperatura vode, pH, električna prevodnost, vonj, okus in motnost) ter preverili splošne fizikalno-kemijske parametre (barva vode in amonij), mikrobiološke parametre po pravilniku o pitni vodi in kemijske parametre.

Koncentracija epiklorhidrina je bila v vseh vzorcih pod mejo zaznavnosti, koncentracije dietilentriazina niso zaznali, formaldehid je bil v vseh vzorcih pod mejo določljivosti, vrednost amonija pa v nobenem ni bila nad dovoljeno koncentracijo, je zapisano v poročilu.

Koncentracija heksametoksimetilmelanina je bila v devetih vzorcih pod mejo določljivosti, izmerljive koncentracije so našli na zajetju Kostel Kaptol Delač in zajetju Jakšiči. Ali gre za onesnaženje po tej nesreči ali zaradi prejšnjih napak, ne morejo vedeti, so navedli.

V laboratoriju so ob tem predlagali, da se pripravi kriterije, s katerimi bo pregledno opredeljen čas spremljanja kakovosti vode v vrtinah in zajetjih, ter kriterije, s katerimi bo opredeljeno obdobje prepovedi uporabe pitne vode oz. postopno sproščanje tega ukrepa, še izhaja iz poročila, objavljenega na spletni strani občine Kočevje in družbe Hydrovod.

NIJZ je v soboto zaradi možnosti zatekanja onesnaževal iz tovarne Melamin prek rek Rinža oz. Bilpa v vire pitne vode odsvetoval uporabo vode iz vodovodnih sistemov Bilpa, Vrh - Krkovo, Spodnji Log, Brezovica - Vimolj, Laze pri Predgradu, Knežja Lipa, Predgrad - Dol, Koprivnik, Kostel - Kaptol - Delač in Žaga.

