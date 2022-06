Sevniški svetniki o video nadzoru; Veliki brat iz Orwella 1984?

Sevnica - Alenka Mirt: »Imeli smo imeli vse od požigov, do kraj, tatvin, uničevanja popolnoma novih klopi, pitnikov za vodo…« - Franc Pipan: »Nadzorovanje je vedno povezano s kaznovanjem in to nima vedno učinka.« - Z zamudo prihaja Veliki brat iz Orwella 1984?

Vodja splošne službe Alenka Mirt je na zadnji, 31. seji sevniškega občinskega sveta, odprla Pandorino skrinjico, ko je pojasnila, da so se odločili za uvedbo video nadzora na javnih površinah, ki jih upravlja občina, da bi preprečili škodo, ki je posledica vandalizma. Kje naj bi bile nameščena kamere, naj bi odločil župan Srečko Ocvirk, posnetke, ki naj bi jih hranili največ 14 dni, nato pa zbrisali, naj bi pregledoval direktor občinske uprave Zvone Košmerl ali od njega pooblaščeni delavec.

V razpravi je bilo slišati tudi pomisleke, župan Srečko Ocvirk pa je odvrnil, da gre za nemajhno težavo, na posameznih območjih, ki niso nadzirana, so nenamensko rabljena in kjer nastajajo stalne škode. »Strinjam se, da ni lepo nadzirati ljudi. Nadzor vsevprek ni naše izhodišče, ampak nadzorovati kritične točke, da bodo primerne za uporabo vsem tistim, ki so jim namenjene. Na javnih površinah, kjer ne prihaja do stalnih težav, videonadzora ne predlagamo.«

Nobena kazen ne zmanjšuje kriminalitete, je bilo tudi slišati na svetniški seji, a podrobnosti boste lahko prebrali v jutrišnji novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

