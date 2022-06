Deželak Junak - Še osmič na pot po Sloveniji za dober namen

Deželaku se lahko med kolesarjenjem seveda pridružite. Vesel bo vsakogar. (Foto: Radio 1)

Današnji štart na Bledu (več fotografij v fotogaleriji)

Danes se začenja ena največjih tradicionalnih dobrodelnih akcij Radia 1, desetdnevno kolesarsko popotovanje po Sloveniji Deželak Junak. Voditelj Miha Deželak se je že osmič podal na pot po Sloveniji, ki ima samo en cilj: čim več otrokom omogočiti počitnice na morju, večini od njih celo prvič.

»Jaz sem absolutno pripravljen! Stisk je vsako leto več, vedno je več otrok, ki niso bili na morju. Zato bom dal vse od sebe. Zelo veliko mi pomeni podpora ljudi, ta akcija združuje. In tega se letos veselim, da se bomo v pravem pomenu združevali. Zdaj se dve leti nismo mogli, korona je prinesla to, da smo se odmikali drug od drugega. Nismo smeli vabiti ljudi, da pridejo na traso, cilj. Zdaj pa v meni kar vre, ker vem, da bodo ljudje množično prihajali, kolesarili z nami, se podružili na cilju,« je dejal presrečni Deželak.

In ker Deželak Junak vedno premaga vse ovire, je bil prepričan, da bo tudi tisto na štartu. Kot vsako leto, so mu radijci tudi letos otežili začetek. S prevezo čez oči so ga pripeljali na Bled, kjer ga je najprej čakalo - veslanje. Sicer pa vso dogajanje lahko spremljate v živo na radio1.si in njihovem Facebook profilu.

Nepogrešljiv del Deželakove karavane sta voditelja Denis Avdić in Jana Morelj. »Kakršna koli dobrodelna akcija, zlasti 28-urni dobrodelni maraton in Deželak Junak, mi pomeni eno najlepših poslanstev – delati dobro in pomagati ljudem, ki so se znašli v takšni ali drugačni stiski. Najbolj ganljivo pa je zagotovo osrečiti otroke, ki jim je bilo že v rosnih letih ukradeno otroštvo. Če lahko pri tem dodam samo kanček v mozaik, sem neizmerno srečna,« pravi Jana Morelj.

Denis Avdić dodaja: »Poznam kar nekaj otrok, ki so bili na letovanju na Debelem rtiču. Dekle, staro 12 let, in njen brat, star pet let, oba sta bila prvič na letovanju. Za oba je bilo to najboljše poletje v življenju. Njuna mama in oče sta jokala. Spomnim se, da sta na koncu rekla: ‘Zakaj česa takega ni bilo, ko sva bila midva otroka?’ Mama in oče namreč še nikoli nista bila teden dni na dopustu na morju.«

Tudi po Posavju, Dolenjski in Beli krajini

Tudi letos ga lahko vsi pridete spodbujati na pot, ga pozdraviti in mu nameniti lepe besede, ki mu bodo vlile dodatnih moči. Drugi dan etape (2.6.) se bo Deželak Junak nahajal v Ljubnem ob Savinji (7:00), Mozirju (8:40), Žalcu (11:15), Celju (13:00), Laškem (14:15), Sevnici (17:00), Krškem (19:00) in Brežicah (20:15).

Tretji dan (3.6.) začne njegova trasa poteka tako: Šentjernej (7:00), Novo mesto (8:50), Dolenjske Toplice (10:15), Žužemberk (11:00), Ivančna Gorica (13:45), Grosuplje (15:45), Škofljica (16:20), Ljubljana (19:00).

Sedmi dan (7.6): Metlika (7:00), Semič (8:40), Črnomelj (10:00), Kočevje (11:20), Sodražica (14:15), Velike Lašče (18:00), Grahovo (18:45), Cerknica (19:00), Unec (19:45).

Deželak junak je v sedmih letih predvsem s pomočjo poslušalcev Radia 1 zbral 1.795.128,61 evrov za otroke v stiski. Samo lani so zbrali 821.044,72 evrov in več kot 2.500 otrok je uživalo v nepozabnih morskih počitnicah. Pri njegovih prizadevanjih mu lahko pomagate s kratkim telefonskim sporočilom s ključno besedo POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919.

