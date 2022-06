Na p. Felicijana sobratje frančiškani niso pozabili - spominski plakat

1.6.2022 | 13:50

P. Felicijan Pevec v njemu tako ljubi novomeški frančiškanski knjižnici leta 2010.

Novo mesto - Letos, ko mineva 550-letnica pozidave frančiškanskega samostana in cerkve v Novem mestu, mineva tudi deset let od smrti p. Felicijana Pevca (Felija), ki so ga mnogi dobro poznali, saj je v novomeškem samostanu deloval več kot dve desetletji.

Bil je priljubljen duhovni pastir, predan član frančiškanske skupnosti ter marljiv kulturni delavec, ki je s svojim delom in zgledom poosebljal tisočletno zavezanost besedi in knjigi, globoko ukoreninjeno v duhovni tradiciji redovnega življenja.

Prav jutri, 2. junija, bo obletnica njegove smrti (1950-2012). Ob tej priložnosti so včeraj v kloštru po večerni maši pripravili kratko spominsko slovesnost in razstavo o njem. V sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, s katero je p. Felicijan dosti sodeloval, je nastal večji plakat, ki v sliki in besedi na kratko prikazuje njegovo plodovito življenje in delo. Stoji v Karmelski kapeli, kjer je p. Felicijan v grobnici pokopan.

Darja Peperko Golob je spregovorila ob njegovem spominskem plakatu.

P. Felicijan je v Novem mestu deloval kar dve desetletji.

Njegovo življenje prepleteno s knjigo in kulturo

P. Felicijan (Jože) Pevec, ki izhaja iz Temenice blizu Šentvida pri Stični, je še iz otroštva prinesel ljubezen do knjig in branja. V frančiškanskem samostanu v Novem mestu je po opravljene bibliotekarskem izpitu prevzel urejanje in vodenje knjižnice. Pod njegovim vodstvom je bila leta 1991 knjižnica prenovljena, in je kot najstarejša še vedno delujoča knjižnica v Novem mestu in eden največjih kulturnih spomenikov v Sloveniji.

Danes šteje okrog 20 tisoč enot gradiva. P. Felicijan je bil izvrsten poznavalec njenega knjižnega in neknjižnega bogastva, zlasti inkunabul – sam je ob prenovi odkril več dragocenih prvotiskov, kot veliko starih in dragocenih ekslibrisov v knjigah.

Kot navdušen zbiralec in preučevalec raznovrstnega domoznanskega gradiva je v samostanu ustvaril dragocene zbirke ekslibrisov, podobic, starih razglednic, grafičnih listov, zemljevidov, bil je numizmatik in filatelist, ki je številne za Novo mesto in Dolenjsko pomembne redkosti pridobil v antikvariatih ter na njemu posebej ljubih dražbah starih tiskov in predmetov.

Na različne načine je tudi navzven predstavljan dragocenosti frančiškanske knjižnice, ki je tudi po njegovi zaslugi postala zelo obiskana in prepoznavna v celotni Sloveniji.

Skrb za zapuščino 66 škatel

Posebne vezi je p. Felicija, ki so mu ljubkovalno mnogi rekli Feli, spletel z novomeško Knjižnico Mirana Jarca, kjer je pripravil več razstav in predavanj o domoznanskem gradivu, sodeloval je pri digitalizaciji gradiv. O njegovem delu je na slovesnosti spregovorila knjižničarka Darja Peperko Golob, vodja domoznanskega oddelka, ki je patra tudi osebno poznala in z njim sodelovala.

p. Krizostom Komar

O p. Felicijanu Pevcu, ki je bil dolgoletni član Društva knjižničarjev Dolenjske, Filatelističnega društva Novo mesto, Društva Exlibris Sloveniae in Slovenske matice, je na krajši slovesnosti ob 10-letnici smrti, ki so se je udeležili tudi njegovi sorodniki, spregovoril p. Krizostom Komar, ki je poudaril, kako hvaležen je za takega sobrata.

P. Felicijan je zapustil 66 arhivskih škatel, v katerih so ohranjena njegova pisma, razglednice iz različnih krajev sveta, saj je prijateljeval z mnogimi, pa govori in zapisi, kje je kaj našel, ter celo rokopisi, stari več sto let, in gradiva o podružnicah. »Njegova zapuščina je dragocena za vse nas, potrebno jo bo urediti,« je dejal.

Besedilo in foto: L. Markelj