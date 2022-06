Z lesenim kijem nad policistko in policista; po padcu v globino v smrtni nevarnosti

1.6.2022 | 11:10

Simbolna slika (Foto: Bobo)

Sinoči okoli 21.30 so policiste poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan moški razbijal po hiši in ustrahoval družinske člane. Na kraj sta bila takoj napotena policistka in policist PP Novo mesto. 36-letni moški ni upošteval njunih ukazov, v roki je držal lesen kij, s katerim je pred tem razbijal stekla, hodil proti policistki in policistu in jima grozil z napadom. Z uporabo prisilnih sredstev sta ga uspešno obvladala in zadržala do prihoda reševalcev, ki so mu oskrbeli roko, ki si jo je poškodoval ob razbijanju stekla. Osumljenca so po oskrbi odpeljal v prostore za pridržanje. Novomeški kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin nasilnega ravnanja in bodo zoper storilca po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

NIsta bila delavca Telekoma ...



Na dvorišče stanovanjske hiše v Sevnici sta se v ponedeljek dopoldne pripeljala dva neznanca. S pretvezo, da sta predstavnika telekomunikacijskega podjetja, sta s pogovorom zamotila oškodovanca, eden izmed njiju pa je izkoristil njegovo nepazljivost, pregledal prostore v hiši in našel ter ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Potrgali bakrene žlebove

Na območju Tolstega vrha (PP Šentjernej) je nekdo s strehe zidanice potrgal osem metrov bakrenih žlebov.

Pijan in brez vozniške na traktorju

Policisti PP Dolenjske Toplice so med kontrolo prometa pri naselju Reber včerraj nekaj po 14. uri ustavili voznika traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 76-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,32 miligrama alkohola. Traktor so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Po padcu v smrtni nervarnosti

Sinoči okoli 20.30 so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu na območju Turjaka. Ugotovili so, da je moški opravljal na svojem posestvu dela in pri tem padel z lestve približno štiri metre v globino. V nesreči se je huje poškodoval in je življenjsko ogrožen. Policisti znakov kaznivega dejanja niso zaznali in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Mostec, Slovenska vas, Brezje pri Veliki Dolini in Loče) izsledili in prijeli 23 državljanov Burundija, 12 državljanov Bangladeša, sedem državljanov Kube in pet državljanov Sirije.

M. K.