V Termah Čatež bodo spet tekli, da bi pomagali

1.6.2022 | 12:20

Čatež ob Savi - Člani Lions kluba Brežice vabijo rekreativne in profesionalne tekače, odrasle in otroke, društva, podjetja, različne skupine, družine, starejše, mlajše, ljudi dobre volje in odprtih src, da se jim pridružijo na tradicionalnem vseslovenskem dobrodelnem teku "Tečem in hodim, da pomagam", ki bo že 8. leto v organizaciji LK Brežice tokrat potekal v nedeljo, 5. junija, od 9.00 ure dalje v Termah Čatež na ploščadi ob Slaščičarni Urška.

Letos bodo ponovno tekli na 1 km, 3 km in 10 km ter na 200 metrov - otroci do 6. leta, zbrana sredstva pa bodo namenili pomoči potrebnim otrokom.

''Vnaprej se vam zahvaljujemo za vso nesebično pomoč in vašo prisotnost na teku, s katero dokazujete, da ima vsak od vas, ki se odzove, res veliko srce. Veselimo se teka in druženja z vami za dober namen!'' so sporočili iz Lions kluba Brežice.

M. K.

