Po štiriletnem premoru spet peli in igrali

2.6.2022 | 08:00

Moški pevski zbor Sromlje

Na koncu so vsi nastopajoči skupaj zapeli V dolini tihi.

Franci Vegelj, Jože Cizelj in Rok Toplišek so nastopili kot trio. (Vse foto: M. L.)

Sromlje - Moški pevski zbor Sromlje je po štiriletnem premoru pripravil 28. maja v Domu krajanov na Sromljah letni koncert. Kot gosti so nastopili Ženski pevski zbor Orlica Pišece, Moški pevski zbor Ivan Kobal Krška vas (vse tri zbore vodi Franci Vegelj), Pevci iz Globokega pod vodstvom Franca Keneta in Ljudski pevci Sromlje, ki jih vodi Vida Bratanič, ter Jaka Hribar in Tijan Krošelj na harmoniki in Nik Krošelj na trobenti.

V odmoru prireditve, ki jo je povezovala Silvana Lekše, so kot priložnostni harmonikarski trio nastopili Franci Vegelj, Jože Cizelj in Rok Toplišek.

Potem ko so se nastopajoči predstavili posamično, so na koncu skupaj na odru zapeli v Dolini tihi, pri čemer so se jim pridružili tudi poslušalci v dvorani.

Nastopajoče in številne udeležence so nagovorili predsednik MoPZ Sromlje Janez Fridrih ter podpredsednik krajevne skupnosti Sromlje Vlado Molan in predsednica sveta brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Diana kosar. Moški pevski zbor Sromlje pa se je zahvalil svojemu prejšnjemu predsedniku Romanu Kostanjšku, ki je zbor organizacijsko vodil deset let. Zboru gostitelju je za tokratno prireditev čestitala tudi predstavnica Mešanega pevskega zbora Brežice.

Koncertni večer so nadaljevali s sproščenim druženjem ob obloženih mizah.

M. L.

