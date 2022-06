Trčila na bencinskem servisu

2.6.2022 | 07:00

Petrolov servis na Cesti krških žrtev (Foto: Google Street View)

Včeraj ob 13.30 sta na bencinskem servisu Petrol na Cesti krških žrtev v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in na enem od vozil izključili še delujoči motor. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Florjanske ulice in dela Pečja, da bo danes predvidoma med 8. in 14. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OB KRIŽIŠČU, izvod Tomas Sport.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu NOVA LIPA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo:

•od 7:00 do 8:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI,

•od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu CANKARJEVA,

•od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM na izvodu GRADIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

•od 7:30 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE,

•od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI, izvod 1.PROTI STRAŽI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

•od 7:30 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH,

•od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico na območju TP Puščava kolodvor, nizkonapetostno omrežje – PS R01 predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; med 9:00 in 12:00 na območju TP Skrovnik, nizkonapetostno omrežje – Trata; med 8:00 in 11:00 na območju TP Žalostna gora, nizkonapetostno omrežje – Žalostna gora; in med 8:00 in 12:00 na območju TP Trbinc, nizkonapetostno omrežje – Kramar.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 9. in 10. uro na območju TP Mali Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Menič in med 8. in 13. uro na območju TP Površje, nizkonapetostno omrežje – Površje-Dolenja vas; na področju nadzorništva Krško okolica med 8.30 in 12. uro na območju TP Dorc, nizkonapetostno omrežje – Vrtna ulica in med 12.30 in 14. uro na območju TP Bučerca, nizkonapetostno omrežje – Bučerca; na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 10. uro na območju TP Zakot 4, nizkonapetostno omrežje – Zakot ter na področju nadzorništva Mokronog med 8. in 13. uro na območju TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Polje.

M. K.