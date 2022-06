Prvi obiskovalci po 126 stopnicah do kapiteljske razgledne ploščadi

2.6.2022 | 09:10

Obiskovalci razgledne ploščadi z zvoniku stolne cerkev sv. Nikolaja so uživali v razgledu, ki ga je žal malce kazilo deževno in megleno vreme. O zgodovini mesta je razlagal lokalni turistični vodnik Miro Jeriček (na levi).

Novo mesto - V času Festivala cvička je bilo v dolenjski prestolnici pestro. Nekateri so izkoristili priložnost in se v soboto med prvimi podali na brezplačni turistični ogled razgledne ploščadi, ki jo Mestna občina Novo mesto ter stolna župnija urejata v zvoniku stolne cerkve sv. Nikolaja, ene najstarejših in najbolj značilnih znamenitosti Novega mesta.

Projekt je skoraj pri koncu, ostala so le še zaključna dela, a vzpon na vrh je bil že mogoč.

Pogled na zvonove je veličasten, ko zapojejo pa ...

Dostop do razgledne ploščadi je s severne strani zvonika in ločen od cerkvenega prostora. Projekt, katerega izvajalec je GPI tehnika, v zunanjost cerkve ni posegal, v notranjosti pa sta umeščeni dve vmesni platformi in dvosmerno stopnišče.

Razgledna ploščad v zvoniku kapiteljske cerkve v Novem mestu obiskovalcem omogoča pogled na mesto in okolico z najvišje točke, z višine 24 metrov. Razgledišče na zvoniku kapiteljske cerkve se nahaja na nivoju zvonov oz. oken, do njega pa vodil 126 stopnic. Obiskovalci vmes lahko počinejo.

Okna zamrežena, prva je varnost

Takole izgleda pogled skozi zamrežena okna.

Razgled je lep, so pa okna zamrežena, kar mnogim ne bo najbolj všeč, a na prvem mestu je seveda varnost. Zanimivo je videti zvonove, ki so zelo mogočni in vsake 15 minut eden od njih zapoje. To je še posebno doživetje, če stojiš zraven njih.

Kot pravijo na novomeški občini, je razgledna ploščad, ki jo bodo uradno odprli poleti, pomemben nov turistični produkt, ki bo obogatil novomeško ponudbo in obiskovalcem ponudil izjemne poglede po okolici Novega mesta. Dela bodo stala skoraj 268 tisoč evrov z DDV.

Podobne točke na Dolenjskem ni, razen v Šmarjeti, kjer so lani uredili razgledno ploščad na zvoniku farne cerkve sv. Marjete na višini 26 metrov, kjer pa se je mogoče sprehoditi po balkonu zvonika, zunaj. Kot pravijo na šmarješki občini, je nova turistična točka dobro obiskana in tudi v Novem mestu so prepričani, da bo z njihovo pridobitvijo tako.

Besedilo in foto: L. Markelj