Umor pri Sevnici: Priznal, da jo je tepel, ni je pa hotel umoriti

2.6.2022 | 10:15

Amanda Černe v Tedniku TV SLO 2017

Hiša zločina

Fotografije: arhiv DL; P. P.

Krško/Lisce - Štiri mesece po tragičnem dogodku na Sevniškem, v zaselku Lisce v bližini Razborja na obronkih Lisce, v katerem je umrla 41-letna mama šestih otrok Amanda Černe, je pred sodišče stopil njen 47-letni partner Muhabi Gashi, ki mu obtožnica očita umor na grozovit in zahrbten način. Na predobravnavnem naroku na krškem sodišču je priznal, da jo je tepel, vendar trdi, da je ni hotel umoriti, poročajo časniki.

Obtoženi se je v začetku februarja letos s šestimi mladoletnimi otroki zglasil na policijski postaji v Sevnici in v pogovoru policistom povedal, da njegova žena leži doma mrtva.

"Žal mi je, da je prišlo do tega," je dejal na predobravnavnem naroku in dodal, da tega ni storil namerno. "Če bi, me danes ne bi bilo tu," je povedal. Pojasnil je, da priznava le določene točke obtožnice. Zato bo potrebno sojenje, ki bo potekalo pred petčlanskim senatom. Kdaj se bo začela glavna obravnava, za zdaj še ni znano.

Javnost ne bo izključena

Obramba je na predobravnavnem naroku predlagala izključitev javnosti za vso glavno obravnavo zaradi varstva in zaščite otrok. Po mnenju odvetnice bi otrokom kakršna koli objava v medijih škodila pri njihovem nadaljnjem psihosocialnem razvoju in bi jih z negativno konotacijo "za dolgo zaznamovala, če ne za vselej".

Sodnica se z njo ni strinjala, češ da pogoji za izključitev javnosti v tej fazi postopka niso podani. Bo pa sodišče moralo odločati o predlogu zagovornice za izločitev izvedenskega mnenja psihiatrinje, češ da njena ocena psihiatričnega stanja obtoženega temelji na izjavah otrok kot privilegiranih prič, zato njihove izjave ne morejo biti dokaz v tem postopku.

Za umor na grozovit in zahrbten način je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

STA; M. K.