Semaforja ostala brez akumulatorjev; iz kleti bloka ukradli električna skiroja

2.6.2022 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 48. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 185 klicev, danes poročajo s PU Novo mesto. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

Vlomi in tatvine

V Dobravi pri Kostanjevici na Krki je v noči na sredo nekdo iz dveh premičnih semaforjev ukradel akumulatorja. Škode je za okoli 400 evrov.

Med 30. 5. in 1. 6. je na Šegovi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v klet stanovanjskega bloka in odpeljal dva električna skiroja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

Na Otočcu je med 30. 5. in 1. 6. nekdo vlomil v brunarico in odnesel glasbeni stolp ter električni podaljšek.

Migranti

Policisti so na območju PP Sevnica (Blanca) izsledili in prijeli 11 državljanov Indije in na območju PP Krško (Črneča vas) tri državljane Indije, dva državljana Bangladeša in državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.