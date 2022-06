Trg nepremičnin - Stanovanja v Novem mestu in Trebnjem še enkrat dražja kot v Beli krajini

Gradnja blokov na Jakčevi ulici v Novem mestu (Foto: R. N.)

Novo mesto - Slovenski nepremičninski trg lani z rekordnimi rezultati – Tudi na našem koncu povpraševanje večje od ponudbe – Stanovanja v Novem mestu in Trebnjem precej dražja kot v Beli krajini – Veliko je tudi kupcev iz drugih koncev Slovenije, ki denar vlagajo v nakup nepremičnin – V Posavju največ zanimanja za nakup stanovanj v mestih

Slovenski nepremičninski trg sta lani zaznamovala rekordna rast cen stanovanjskih nepremičnin in rekordno število transakcij z zemljišči za gradnjo stanovanjskih stavb pa tudi oživitev trga poslovnih nepremičnin. Po ocenah Geodetske uprave (Gurs) je bilo sklenjenih več kot 37.000 poslov v skupni vrednosti 2,9 milijarde evrov. Trend rasti cen nepremičnin se je odražal tudi na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini.

Cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah so v primerjavi z letom 2020 na ravni države v povprečju zrastle za 15 odst., cene hiš za 13 odst., zemljišča za gradnjo stanovanjskih stavb pa so bila dražja za 12 odst., v svojem letnem poročilu ugotavlja Gurs. Za kvadratni meter stanovanja je bilo treba v povprečju odšteti 310 evrov več kot predlani, prvič je bila na ravni državnega povprečja presežena meja 2.000 evrov. Cena rabljenega stanovanja je še vedno daleč najvišja v Ljubljani in je lani tako na kvadratni meter v povprečju znašala 3.410 evrov, na območju Novega mesta 2.030, v njegovi širši okolici pa 1.430 evrov. Najcenejša stanovanja so v Beli krajini, ki je edino območje, kjer je bila lani srednja cena stanovanja na kvadratni meter pod 1.000 evrov. Nekoliko več so odšteli kupci, ki so kupovali stanovanja na območjih Prekmurja, Zasavja in Posavja.

V Novem mestu je bil kvadratni meter rabljenega stanovanja lani v povprečju prodan za 2.030 evrov. Slika je ilustrativna. (Foto: R. N.)

Lani se je nadaljeval tudi trend rasti cen stanovanjskih hiš; presežen je bil vrh iz leta 2008. Srednja cena prodane hiše s pripadajočim zemljiščem je v Sloveniji v povprečju znašala 110.000 evrov in je bila v primerjavi z letom 2020 višja za 3.000 evrov. Najdražje so hiše v Ljubljani ter v turističnih krajih na Obali in na Gorenjskem, najcenejše pa ostajajo na območju Bele krajine.

Število kupoprodaj stanovanj in vseh vrst stanovanjskih hiš se je lani v primerjavi z letom 2020 povečalo za okoli 20 odstotkov in je bilo že večje kot leta 2019, to je pred epidemijo covida-19. Povečanje je šlo predvsem na račun rekordne prodaje stanovanjskih hiš, ki jo je povzročila rast povpraševanja po hišah zunaj urbanih središč, ugotavljajo na Gursu.

»Rast cen stanovanjskih nepremičnin je posledica presežnega povpraševanja, ki se mu ponudba z novogradnjami sicer počasi prilagaja. Veliko povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah za lastno uporabo, predvsem pa za naložbene nakupe, še vedno v največji meri vzpodbujajo nizke obrestne mere in dostopnost kreditov, v zadnjem času pa vse bolj tudi strah pred naraščajočo inflacijo. Dodatni pritisk na rast cen stanovanjskih nepremičnin povzroča tudi visoka rast gradbenih stroškov, ki je posledica globalne rasti cen energije in gradbenih materialov zaradi pandemije covida-19 in zdaj tudi vojne v Ukrajini,« je Gurs še zapisal v poročilu.

Kakšne so razmere v naši regiji? Kako na povpraševanje vpliva dobra gospodarska klima na Dolenjskem? Kje so pri nas najdražja in kje najcenejša stanovanja (in hiše)? Pa kakšne sploh so cene? Kaj boste dobili za svoj denar, kaj je najbolj zaželjeno?

Rok Nose