Milena Kramar Zupan v svetu NIJZ; nova tudi člana upravnega odbora ARAO

2.6.2022 | 18:30

Milena Kramar Zupan (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Vlada je na sinočnji prvi seji med drugim zamenjala tudi svoje predstavnike v svetu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V svetu NIJZ so kot predstavnike vlade razrešili Roka Tavčarja, Mateja Forteja, Marijo Rogar in Silvo Duh. Za preostanek mandata pa so v svet zavoda NIJZ imenovali Mitjo Blagajneta, Mileno Kramar Zupan - sicer direktorico SB Novo mesto, Braneta Bregarja in Andraža Jaklja.

Vlada zamenjala člana upravnega odbora ARAO

Vlada je na današnji seji zamenjala člana upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO). S položaja je razrešila Barbaro Merše in Sebastjana Rejca, kot predstavnika ustanovitelja pa v upravni odbor agencije imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta.

Železnikova in Seme bosta v upravnem odboru agencije z možnostjo ponovnega imenovanja sedela do preostanka mandata oz. do 22. julija 2024.

Agencija ima sicer petčlanski upravni odbor. Vlada na predlog pristojnega ministra imenuje štiri člane odbora, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda. Člani upravnega odbora se imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Vodenje agencije je marca kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Petra Grajžl, potem ko je Sandiju Viršku potekel mandat čelu agencije. Isti mesec je upravni odbor objavil razpis za direktorja agencije, na katerega je prispelo šest prijav.

Na ministrstvu za okolje, ki je pristojnost za nadzor nad poslovanjem ARAO prevzelo od infrastrukturnega ministrstva, so bili do Virška kritični, saj da ni zagotovil izpolnitve obvez o izgradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov NSRAO na Vrbini pri Krškem do leta 2023.

Agencija vrednost celotne naložbe ocenjuje na okoli 194 milijonov evrov, zapletlo pa se je z razpisom za izvajalca gradnje. Prejeli so ponudbi dveh konzorcijev ter marca enemu od njih priznali sposobnost za izvedbo projekta, vendar zaradi občutno previsoke ponujene cene naročila potem tudi po ponovnem pregledu ponudbe niso oddali.

M. K.