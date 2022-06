Občina Krško pred strateškimi izzivi ob NEK 2 - če drugega bloka ne bo, bomo ''kupovali sveče''

2.6.2022 | 19:00

Foto: MO Krško

Krško - V Krškem se pripravljajo na načrtovano morebitno gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek), Mestna občina Krško pa mora biti na ta zgodovinski projekt pripravljena, je na današnji novinarski konferenci ob občinskem prazniku poudaril župan Miran Stanko. Občina je tako pred novim razvojnim impulzom in strateškimi izzivi, je dodal.

Na občini morajo že zdaj razmisliti, kaj bo ta pomemben državni projekt prinesel regiji. Ker naj bi krojil nadaljnji razvoj mesta, občine in Posavja, pa so se na občini lotili izdelave strateškega dokumenta, pri čemer so vključili vse deležnike, vpete v družbeno življenje občine, je pojasnil župan.

Zaradi izzivov, ki občino čakajo v prihodnjih 10 do 30 letih, želijo sicer oblikovati dokument z ambicioznimi cilji, kakšen razvoj želijo in kakšna naj bi bila prihodnost lokalne skupnost, je pristavil.

Na občini sicer ocenjujejo, da naj bi pri morebitni gradnji Neka 2 sodelovalo od 20.000 do 25.000 ljudi. V občini naj bi se naselilo 5000 do 7000 novih prebivalcev, zgradili naj bi 1000 novih stanovanjskih enot in spremljajočo infrastrukturo. V Mestni občini Krško pa naj bi se zaradi projekta Neka 2 obetalo dodatnih 2000 delovnih mest.

Na vse to morajo biti Krčani pripravljeni, novim potrebam pa bo treba prilagoditi tudi občinsko infrastrukturo. "Pred Mestno občino Krško so v prihodnjih letih veliki izzivi in priložnosti, pred vrati pa nov razvojni impulz," je opozoril Stanko.

Ocenil je tudi, da Slovenija drugi nuklearni blok nujno potrebuje. V primeru, da do projekta Neka 2 ne bo prišlo oz. bo ta referendumsko zavrnjen, pa je svetoval, naj državljani "začnejo kupovati sveče".

Sicer pa bo pri dolgoročnih ciljih, povezanih z načrtovano gradnjo Neka 2, bistveno predvsem prostorsko načrtovanje in umeščanje novih vsebin. Tako stanovanjskih, izobraževalnih in kulturnih kot drugih. Potrebna bo tudi nova prometna in komunalna infrastruktura.

Glede na omenjeno so na krški občini že izdelali osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, lani pa so poiskali prva mnenja in usklajevali razvojne potrebe z nosilci urejanja prostora ter začeli izdelavo okoljskega poročila. Tega zdaj že končujejo, po pridobitvi odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje pa bodo omenjeni dokument predstavili javnosti, je dejal župan.

Novinarska konferenca je bila namenjena tudi predstavitvi lanskih in za letos načrtovanih občinskih naložb. Stanko je sicer preteklo leto ocenil za uspešno, kot glavno lansko pridobitev pa navedel pridobitev statusa mestne občine. Na krški občini so sicer za naložbe lani namenili 19,5 milijona evrov, letos pa zanje namenjajo 21,5 milijona evrov, je še navedel Stanko.

STA; M. K.