V nedeljo dobrodelni operni maraton za štiri mlade talente. Bi tekli in peli z Ireno Yebuah Tiran?

2.6.2022 | 20:10

Dobrodelni operni maraton je ideja Irene Yebuah Tiran.

Šmarješke Toplice - Ob svetovnem dnevu teka v občini Šmarješke Toplice tamkajšnji zavod za turizem, kulturo in šport ter občina v sodelovanju s priznano mezzosopranistko in maratonko Ireno Yebuah Tiran v nedeljo, 5. junija, pripravlja dobrodelni operni maraton.

Zbirali bodo sredstva za štiri mlade talente – dva glasbenika in dva športnika, ki so na svojih področjih že pokazali nekaj, s finančno podporo pa bodo lahko še več. Tako pri športu kot kulturi vrhunski rezultati pomenijo veliko finančno breme. Ti mladi so: atleta Klara Lukan iz Novega mesta in Lovro Šimec iz Stopič ter glasbenika Ema Starešinič iz Novega mesta in Jan Arh iz Krškega.

Na današnji novinarski konferenci (od leve proti desni): Tina Tisovec, Darinka Bobnar, Gašper Kramar iz MONM ter Irena Yebuah Tiran.

Ideja se je porodila v glavi Irene Yebuah Tiran, športnice in umetnice, ki živi v šmarješki občini, in sicer v času koronavirusa in najhujših omejitev oz. v zaprtja države in družabnega življenja.

Kot je povedala na današnji novinarski konferenci, je bila takrat precej obupana, ker ni mogla peti in nastopati. »Potrebovala sem neke izzive, da dobim nov smisel. Ker sem zavezana k pomoči drugim, se nisem odločila za navadni operni maraton, ampak za dobrodelnega. Vem, da je bilo tudi na moji poti meni včasih težko in je vsaka pomoč, tako finančna kot moralna, prišla prav. Zato sem se odločila, da podprem dva nadarjena pevca ter tekača,« je dejala in poudarila, da so bili kriteriji za izbor strogi, saj je želela resne mlade talente, ki se želijo nekoč profesionalno ukvarjati s petjem oz. športom.

Povezale so se štiri občine

Za Ireno Yebuah Tiran bo to 6. maraton, a prvi operni in dobrodelni.

Operni maraton bo združil tri pomembne vrednote: kulturo, šport in dobrodelnost. S tekom in petjem bodo povezali štiri dolenjske občine: Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan in kot pravi Tina Tisovec gre za reprezentativni model takega sodelovanja med občinami, ki vse rade pristopile k projektu. Morda bo to praksa še kdaj drugič-.

Prva med tekači bo seveda Yebuah Tiranova, ki bo z gosti na 42 kilometrov dolgi progi oz. kot je dejala, celo daljši, okrog 50 kilometrov, ob izbranih postajališčih prepevala operne napeve iz svetovne zakladnice, od Offenbacha, Verdija, Mozarta in Delibesa, v teku pa seveda lahko sodeluje kdorkoli - lahko preteče le del poti, kot pač želi. Sicer bodo z njo ves čas tekli štirje tekači Društva maraton.

Kje bo mogoče prisluhniti arijam?

Start bo ob 9. uri na Karlovškovem trgu v Šmarjeti, naslednji postanki s petjem pa bodo: na Otočcu ob 9.42, na Glavnem trgu v Novem mestu ob 10.40, pri gostilni Vovko na Ratežu ob 11.35, v Gostilni Turk v Gorenjem Maharovcu ob 13. uri, pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja v Šentjerneju ob 13. uri, v Oštariji pri Selaku v Dobravi pri Škocjanu ob 13.38, pred občinsko stavbo Škocjanu ob 14,23, zaključek pa je spet na Karlovškovem trgu v Šmarjeti ob 15.20.

Na vsaki točki se bo nekaj dogajalo, pri petju pa bodo Ireni Yebuah Tiran pomagali tudi mednarodno priznani pevci, ki se bodo izmenjavali: sopranistke Irenina bivša učenka solo petja Ana Berus, Gaja Sorč, Anamarija Štefanič, Theresa Plut, tenorist Gregor Ravnik, baritonist Jaka Mihelač in Ozren Bilušič (bas, bariton).

Pester program v Šmarjeti

Na Karlovškovem trgu v Šmarjeti bo v nedeljo pestro.

V Šmarjeti bo na Karlovškovem trgu sicer pestro ves dan: zjutraj ob 8.30 bodo telovadili člani Šole zdravja, od 9. ure do 17. ure bo možen ogled razglednega zvonika farne cerkve, med 15.15 in 16.15 bo v Klevevž in nazaj vozil turistični vlakec.

Od 15. ure naprej se bodo na stojnicah predstavljali lokalni ponudniki, domača društva podeželskih žena, vinogradniki, idr., dvorec Gregorčič bo ponujal street food, poskrbljeno bo za zabavni program – nastopili bodo harmonikarji Klemna Hribarja in domača godba.

Ob 17. uri sledi svečani zaključek dobrodelnega opernega maratona z nagovorom župana Marjana Hribarja ter s predstavitvijo štirih mladih talentov in Irene Yebuah Tiran ter razglasitvijo rezultatov dobrodelne akcije. Dogodek bo vodil Sašo Đukič.

Darovati je mogoče do 15. junija

Vstopnine za opernim maraton ni - denar zbirajo preko poslanih sms sporočil (POJEM1, POJEM5 na 1919), donacij in sponzorstev, in sicer bodo nakazila mogoča vse do 15. junija. S prošnjo za donacije so se obrnili na vsa glavna podjetja v štirih občinah. Na nekaterih postojankah na maratonu bodo prodajali tudi majčke Dobrodelnega Opernega Maratona. Darovati bo mogoče tudi na cilju, na trgu v Šmarjeti.

Denar zbirajo tudi z nakazili na tekoči račun NLB TRR Si56 0297 0002 0328 455 in sicer s sodelovanjem DRPD Novo mesto.

»Zagotavljamo, da bo zbrani denar res prišel v roke mladih talentov,« pravi Irena Yebuah Tiran, ki želi tudi trajnejše in sistematične rešitve pri podpori mladih športnikov, umetnikov …

Operni maraton bo združil tri pomembne vrednote: kulturo, šport in dobrodelnost in kot pravi direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice Darinka Bobnar, ima taka akcija več pomembnih sporočil: spodbujanje mladih k delu in vztrajnosti, pa h gibanju, rekreaciji in zdravemu načinu življenja. Projekt dokazuje tudi možno dobro sodelovanje med občinami.

Sicer pa je dobrodelni operni maraton menda celo prvi takšen v Sloveniji. Morda pa prihodnje leto spet …

Besedilo in foto: L. Markelj