Deželak Junak: Kam pa danes? Po Dolenjski ...

3.6.2022 | 07:35

Druga etapa se je končala sinoči v Brežicah.

Današnja tretja etapa

Ekipa Radia 1, ki na desetdnevnem kolesarskem popotovanju po Sloveniji z voditeljem Miho Deželakom že osmič zbira denar za otroke, da bi jim omogočili počitnice na morju, je svojo 3. etapo davi začela v Šentjerneju. Odpravila se je na pot proti Novemu mestu. Šli bodo do Dolenjskih toplic, pa do Žužemberka, Ivančne Gorice, Grosupljega, Škofljice in dan zaključili v Ljubljani ob 19. uri.

ŠENTJERNEJ - Kulturni center, 07:00

NOVO MESTO - Osnovna šola Grm, 08:40

DOLENJSKE TOPLICE - Veliko parkirišče toplic, 10:15

ŽUŽEMBERK - Bližina grajskega trga, 11:15

ZAGRADEC - Osnovna šola, 12:15

IVANČNA GORICA - Pred občino, 13:45

GROSUPLJE - Adamičeva ploščad, 15:45

IG - Pred stavbo prostovoljnega gasilskega društva, 17:00

LJUBLJANA (VOJKOVA) - Gasilska brigada, 18:30