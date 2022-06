Po neurju: najhuje je bilo v Mokronogu; so šole odprte?

3.6.2022 | 08:25

Po besedah župana Antona Mavra je sinoči padala tudi kot jajce debela toča. (Foto: arhiv)

Pogled na "shelf cloud" prihajajočega neurja. Fotografija je nastala včeraj zvečer v naselju Dolž - slikano proti Novemu mestu. Avtor: Dušan Štih. (neurje.si)

Mokronog - Občine Mirnske doline, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan je v četrtek po 20. uri zajelo močno neurje, ponekod tudi z debelo točo. Najhuje je bilo v Občini Mokronog-Trebelno, kjer je po besedah župana Antona Mavra padala tudi kot jajce debela toča. Poleg škode na stavbah, strehah in vozilih je ta veliko škode naredila tudi drugje.

Veliko škode je na poljščinah, v sadovnjakih, na drevesih, vinogradih in drugih površinah, točo pa so morali na nekaterih cestnih odsekih plužiti. Gasilci so sicer delali v treh skupinah, mobilizirali so tudi zimsko cestno službo, je povedal Maver.

Oceno škode in dokončno sanacijo posledic neurja bodo v vseh prizadetih občinah nadaljevali v naslednjih dneh.

Na mokronoški občini so povedali, da so v mokronoški šoli pouka danes prosti učenci od 6. do 9. razreda, na Mirni pa šolski pouk poteka nemoteno.

STA; M. K.