Otrok nenadoma stekel na cesto; hudo poškodovan zaradi električnega udara

3.6.2022 | 09:40

Včeraj okoli 8. ure so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo otroka, ki naj bi ga zbil avto. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Lamutovi ulici v Novem mestu. 10-letni otrok je z dvorišča stanovanjske hiše stekel na cesto v trenutku, ko je po njej pravilno pripeljala 74-letna voznica osebnega avtomobila. Starši so poškodovanega otroka odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Okoliščine policisti še preverjajo.

Poškodovan kolesar

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči pri Brezovi Rebri. Opravili so ogled in ugotovili, da je 65-letni kolesar zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Nesreča pri delu

Nekaj pred 11. uro se je zgodila nesreča pri delu v podjetju na območju Šentlovrenca. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih novomeških kriminalistov je do poškodbe 43-letnega moškega prišlo zaradi udara električne toka. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. Pri ogledu kraja nesreče so sodelovali tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija

Vlomi in tatvine

Na območju Vrhpeči (PP Novo mesto) je med 31. 5. in 2. 6. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli sto litrov goriva.

S strehe stanovanjske hiše na Otočcu je v noči na četrtek neznanec potrgal okoli pet metrov bakrenih žlebov.

V noči na četrtek je v Šentjerneju nekdo vlomil v drvarnico ob stanovanjski hiši in ukradel motorno žago. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V zadnjem mesecu dni je na Koštialovi ulici neznanec vlomil v klet stanovanjske hiše in odnesel več kosov električnega ročnega orodja ter aluminijaste lestve. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 4.000 evrov.

V minuli noči so vlomili v prodajalno v Veliki Loki. Okoliščine policisti še preiskujejo, po prvih zbranih obvestilih pa naj bi storilec vlomil skozi vrata in odnesel tobačne izdelke.

Migranti

Policisti so na območju PP Črnomelj (Preloka) izsledili in prijeli tri državljane Pakistana in na območju PP Brežice (Velika Dolina) štiri državljane Burundija. Policijski postopki s tujci, ki sta nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.