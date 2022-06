Kočevski občinski svet popolnil komisijo za spremljanje sanacije v Melaminu

3.6.2022 | 13:00

Foto: arhiv; Bobo

Kočevje - Kočevski občinski svet je na četrtkovi seji imenoval še tri predstavnike javnosti v posebni komisiji, ki bo spremljala sanacijo v Melaminu. S tem je komisija popolna in lahko začne delati. Po besedah župana Vladimirja Prebiliča se bo prvič sestala prihodnji teden, o svojem delu oziroma sanaciji pa bo redno poročala javnosti.

Občinski svet je odločitev o ustanovitvi komisije, ki bo po besedah župana predstavljala vez med občinskim svetom, javnostjo in Melaminom, sprejel na izredni seji sredi maja. Sklenil je, da bodo komisijo sestavljali po dva predstavnika občinske uprave, občinskega sveta in podjetja Melamin ter trije predstavniki zainteresirane javnosti. Prvih šest je bilo že imenovanih, včeraj pa je torej občinski svet v komisijo imenoval še tri predstavnike javnosti, to so Rudolf Baloh, Melita Madžar in Petra Šolar.

Kočevski občinski svet (arhiv; Občina Kočevje)

Poleg omenjenih bodo člani komisije še občinska svetnika Tina Kotnik in Luka Bubnjić (kot predstavnika občinskega sveta), Lili Štefanič in Jasmina Obrstar (kot predstavnici občinske uprave) ter Igor Mihelič in Peter Maležič (kot predstavnika Melamina). Za predsednika komisije je bil imenovan poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Kočevje Antun Gašparac.

Po besedah župana Prebiliča bo komisija o sanaciji redno poročala občinskemu svetu in javnosti. Pri tem ji je Melamin dolžan omogočiti vpogled v vso razpoložljivo dokumentacijo, ki jo bo potrebovala pri svojem delu.

Njena naloga bo tudi proučiti možnosti umestitve podjetja na drugo lokacijo, zlasti takrat, ko to širi programe, ki se nanašajo na delo z občutljivimi substancami. S tem naj bi se po besedah župana posebej ukvarjal eden od podpredsednikov, ki ga namerava po besedah župana imenovati Gašparac, drugi podpredsednik pa se bo posvetil predvsem sanaciji.

Komisiji naj bi se po zdajšnjih informacijah predvidoma sestala v sredo, pri čemer se bo po besedah Prebiliča najprej seznanila s trenutnimi ukrepi, ki jih izvajajo v Melaminu.

"Komisija bo tista, ki bo dobila vse relevantne odgovore in to na najbolj pregleden način. Na ta način želimo zgraditi zaupanje nazaj," je še povedal župan.

STA; M. K.