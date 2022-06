FOTO: ''Še kombajn tako ne zmlati, kot je sinoči mlatila toča!''

3.6.2022 | 11:20

Poljščin ni več. (Vse fotografije: Boris Blaić)

Ravnateljica Zvonimira Kostrevc v (namočeni) mokronoški učilnici, na oknih visijo uničene žaluzije.

Prerešetana fasada

Mokronog - To so besede enega od prebivalcev najbolj prizadetih krajev v mokronoški občini, kjer so sinoči doživeli hudo uro, kot je ne pomnijo. Obiskali smo jih zjutraj na poti v Mokronog na proslavo ob 10-letnici podjetja M TOM, ki bo gotovo minila tudi v znamenju sinočnje katastrofe ...

Na terenu je sicer prav ta čas tudi novinar Dolenjskega lista Rok Nose, ki bo reportažo iz prizadetih krajev šentrupertske in mirnske občine pripravil v popoldanskih urah. Fotografije posledic sinočnje ujme bomo objavili tudi na portalu lokalno.si.

(Poročilo, kako se je neurje gibalo in kakšno škodo je delalo po naših občinah, je sicer na voljo tu.)

V Mokronogu jo je, kot smo poročali, hudo skupila tudi tamkajšnja šola. Streha je poškodovana, kot lahko vidite na fotografijah, je debela toča, velika skoraj kot jajce, pravijo domačini, razbijala svetlobne kupole in voda je zalivala šolske prostore, tolklo je po žaluzijah ... Vodo so iz šolskih prostorov brisali celo noč. Danes pouk poteka za nižje razrede, učence od petega do osmega razreda so zaradi sanacije (in varnosti) poslali domov, devetošolci so v šoli v naravi. Vrtec normalno deluje. V ponedeljek, upajo, bo pouk v šoli lahko potekal za vse.

V fotogaleriji so razmere iz Mokronoga in okolice - udrte bankine, uničeni vrtovi, razbite fasade, razmere v OŠ Mokronog ...

M. K.

Galerija