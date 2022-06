FOTO: Deželak Junak pred OŠ Grm

3.6.2022 | 12:20

Danes pred OŠ Grm (Foto: L. Markelj)

Miha Deželak z Radia 1 na desetdnevnem kolesarskem popotovanju po Sloveniji spet zbira denar za otroke, da bi jim omogočili počitnice na morju. Njegovo pot spremljamo tudi po naših krajih. Potem ko je prenočil v Brežicah, je danes zjutraj startal v Šentjerneju in malo pred deveto so ga že pozdravili pred novomeško Osnovno šolo Grm. Deželak Junak je nato prek Dolenjskih Toplic, Žužemberka in Zagradca že na poti proti Ivančni Gorici, Grosuplju, Igu in Ljubljani, kjer bo današnjo etapo zaključil.

Na našem območju ga bomo še imeli priložnost pozdraviti, in sicer sedmi dan (7.6) kolesarjenja: start bo takrat v Metliki (7:00), sledijo Semič (8:40), Črnomelj (10:00), Kočevje (11:20), Sodražica (14:15), Velike Lašče (18:00), Grahovo (18:45), Cerknica (19:00), Unec (19:45).

Deželak junak je v sedmih letih predvsem s pomočjo poslušalcev Radia 1 zbral 1.795.128,61 evrov za otroke v stiski. Samo lani so zbrali 821.044,72 evrov in več kot 2.500 otrok je uživalo v nepozabnih morskih počitnicah.

Pri njegovih prizadevanjih mu lahko pomagate s kratkim telefonskim sporočilom s ključno besedo POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919.

