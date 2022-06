Praznik Občine Šentrupert: Peti častni občan je Anton Rugelj

3.6.2022 | 14:00

Župan z nagrajenci (Foto: Franc Pepelnak - Pep)

Anton Rugelj

Šentrupert

- Na 15. praznik občine je župan Andrej Martin Kostelec sinoči podelil letošnja občinska priznanja. Peti častni občan je Anton Rugelj, priznanje je prejel Viktor Uhan, listino pa Rekreacijsko društvo Šentrupert in podjetje Tims Lovše d.o.o.



Občina Šentrupert praznuje svoj praznik 2. junija, v spomin na dan, ko je bila leta 1497 dokončana gotska lepotica, cerkev sv. Ruperta. Župan Andrej Martin Kostelec je na slavnostni seji v svojem govoru povzel dosedanje delo v tem mandatu in ob tem med drugim poudaril: »Danes so tako postavljeni novi temelji za pogon razvoja občine. Občina zaradi dobrih projektov, ki bodo izboljšali infrastrukturo in poskrbeli za ustrezne pogoje tudi za razvoj kulturnih, športnih in drugih prostočasnih dejavnosti, pridobiva prepoznavnost nazaj. Ob strani pustimo vse, kar nas deli ali oddaljuje, skupni cilji morajo imeti prednost pred zasebnimi. Vsem občankam in občanom pa še enkrat iskrene čestitke ob občinskem prazniku in povabilo, da tudi s prijatelji obiščete še katerega od številnih dogodkov ob letošnjem, 15. občinskem prazniku, ki se bodo zaključili sredi poletja!.«

Peti častni občan je postal Anton Rugelj, in sicer za skoraj polstoletno aktivno delovanje v lokalni skupnosti, še posebej za delovanje v Krajevni skupnosti Šentrupert, kjer je kot zadnji predsednik poskrbel za ureditev vodooskrbe v šestih naseljih, hkrati pa intenzivno sodeloval v prizadevanjih za ustanovitev samostojne občine. Kot sporočajo iz šentrupertske občine, je vseskozi podpiral razgibano društveno življenje in kulturne prireditve ter užival ugled med občani in širše, s tem pa povečeval tudi prepoznavnost Šentruperta: »Kdo ne bi bil vesel takega priznanja? To je najvišje priznanje v občini za neko delo, za družbeno koristno delo. Jaz ga nisem pričakoval.«

Viktor Uhan je prejel priznanje Občine Šentrupert za dolgoletno nesebično delo v organizaciji Rdeči križ Slovenije in za deljenje znanja ter angažiranost pri vzpostavljanju in razvoju Planinskega društva Polet Šentrupert: »Običajno se ob takih priznanjih prejemnik zahvali, da je to nova obveza za nadaljnje delo. Tega jaz pri mojih letih in mojem zdravstvenem stanju ne morem obljubit. Ampak sigurno pa lahko obljubim: bo še kakšna prilika za kakšno dobro delo ali za kakšno dobro druženje.«

Župan pa je letos podelil dve listini – eno športnemu društvu in drugo podjetju. Listino Občine Šentrupert je prejelo Rekreacijsko društvo Šentrupert ob 10-letnici aktivnega delovanja in spodbujanja rekreacije v vseh življenjskih obdobjih, še posebej med mladino in delovno aktivnimi občani. Denis Sitar je ob tem povedal: »Pomeni nam, da smo nekaj dobrega naredili za kraj. Pomeni spodbudo za naprej, da bomo še bolj povezali ljudi, jih navdahnili za rekreacijo. Predvsem to.«

Listino pa je prejelo tudi podjetje TIMS LOVŠE ob 15-letnici delovanja za inovacije in razvoj lastnih izdelkov na področju sistemov za biološko čiščenje vode, zbiranja in shranjevanja deževnice, ponikovalnic, betonskih cevi in jaškov. Priznanje je prevzel Robert Lovše: »Podeljena nagrada našemu podjetju veliko pomeni. Do sedaj smo mislili, da je samo naša družina ponosna na naše podjetje, zdaj pa vidimo, da so tudi druge občani in občanke. Pomeni, da dobro delamo. Zgleda, da se bomo morali še truditi naprej.«

Prireditev ob 15. prazniku Občine Šentrupert, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je obogatila pesem vodilnega moškega vokalnega ansambla v Sloveniji – z izbrano slovensko pesmijo je obiskovalce pobožal odlični Slovenski oktet. Praznovanje občinskega praznika v Šentrupertu se sicer z nizom prireditev za vse generacije in različne okuse nadaljuje še do sredine poletja, so še zapisali na občini.

M. K.

