FOTO: Neurje odneslo streho z Mikuževe hiše. Izruvana smreka padla na poslopje Gornikovih

3.6.2022 | 15:30

Jože s prijateljem Jurijem Krštincem pred hišo, ki je ostala brez strehe.

Čiščenje ceste pridnih vaščanov v Hrastju

Meteorna voda je sinoči tekla in zalila klet oz. spodnje prostore.

Šentjernej - Sinočnje močno neurje s točo je zajelo in močno prizadelo tudi občino Šentjernej. Kot pove poveljnik GZ Šentjernej Jože Grubar, so najhuje prizadete vasi Orehovica, Gorenje in Dolenje Vrhpolje, Šmarje, Cerov Log, Hrastje, itd. Ponekod so bili nekaj časa tudi brez elektrike.

Prostovoljni gasilci vseh PGD v šentjernejski gasilski zvezi - preko sto - so bili na delu vso noč, razžagovali so podrto drevje, da so bile ceste prevozne, pomagali so ljudem pri reševanju meteorne vode, itd. Samo v gozdu pri Pleterjah je bilo podrtih 41 dreves. Dela je še veliko, pridni so gasilci, delavci Ekološke družbe Šentjernej, komunalni delavci in vsi vaščani, je povedal Stanislav Zagorc iz CZ, ko smo ga srečali na terenu.

Po naštetih šentjernejskih vaseh nas je danes dopoldne vodila pot. Pogled na njive, vrtove, sadovnjake, vinograde in domačije je bil res žalosten. Toča, kot so dejali sogovorniki, ponekod velika kot jajce – marsikje so je bili še celi kupi - je ponekod pridelek čisto uničila.

Vrtičkarji, kmetje, vinogradniki ... obupani

Uničene poljščine

Kmetje in vrtičkarji so obupani – krompir sesekan in pomendran, ravno tako solata, bučke, čebula, paradižnik, zelje ... Češnje namesto na drevesu po tleh. Zlasti v vinogradih ponekod grozdja letos sploh ne bo nič, še prihodnje leto bo pridelek slab, pove Jurij Krštinc, eden od šentjernejskih vinogradnikov, ki smo ga srečali na terenu. Prav žalostno je pogledoval vinske trte.

Odpravil se je na pomoč k prijatelju Jožetu v Dolenje Vrhpolje oz. na Dolge njive, kot pravijo po domače. Mikuževim se je namreč sinoči okrog pol desete ure zvečer zgodilo nekaj strašnega – neurje jim je s hiše odneslo streho. K sreči Mikuževih ni bilo doma, saj čez teden običajno živijo v Ljubljani, na Dolenjsko prihajajo bolj ob koncu tedna, saj imajo tu vinograd, vrt …, sorodnike, prijatelje.

Hiša ostala brez strehe

S traktorjem odvažajo premočeno in uničeno izolacijo.

»Poklical me je brat in povedal. S partnerico sva se takoj odpravila proti Šentjerneju in bilo je grozljivo. Pločevinasta streha je pristala v bližnjem vinogradu. Dež pa nam je uničil tudi izolacijo, ki jo zdaj odstranjujemo, raznešena je tudi po okolici. V hiši je vse mokro, vlaga, marsikaj je uničenega. Ne vem, kje se naj lotimo dela. Zjutraj sta bila tu že zidar in krovec, da se dogovorimo, kaj vse je treba, da hišo čim prej spet pokrijemo s streho. Vreme tudi danes ni prav nič obetavno, soparno je in prav strah nas je, kaj bo spet zvečer,« je pripovedoval Jože. Hvaležen je vsem sorodnikom, prijateljem sosedom, vaščanom, da so priskočili na pomoč in v nesreči ni ostal sam.

Smreka na streho Gornikovih

Izruvana smreka padla na streho gospodarskega poslopja v Dolenjem Vrhpolju.

V Dolenjem Vrhpolju pa je ponoči izruvalo kup dreves, velika, dvajset let stara smreka Kuharjevih pa je padla na sosedovo gospodarsko poslopje – naravnost na streho. Kot pove Jožica in njen brat Janez, so gasilci prišli že ponoči, drevo bodo odstranjevali kasneje, saj bo to zahtevalo veliko previdnosti. Gornikovi so seveda šokirani, kaj se je zgodilo, ne morejo verjeti. S strehe jim je odneslo tudi kar nekaj opeke.

Nasploh danes krajani čistijo ceste, dvorišča, kleti, saj jih je marsikje zalivala meteorna voda, na strehah menjajo kritino, skratka dela je ogromno. Vsi pa so si edini – narava nam vrača, kar smo ji dali, nič ne moremo pomagati.

Besedilo in foto: L. Markelj

