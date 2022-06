Slovenija glede podaljšanja obratovanja Neka v fazi pridobivanja mnenj

4.6.2022 | 12:00

Foto: arhiv; NEK

Ljubljana/Krško - Postopek podaljšanja življenjske dobe Neka do 2043 je po navedbah ministrstva za okolje in prostor v fazi čezmejnih konzultacij in pridobivanja mnenj okoliških držav Avstrije, Nemčije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Slovenija je že odgovorila na njihova tehnična vprašanja, zdaj pa pripravlja še pisna pojasnila in opredelitve.

Komisija za presojo vplivov na okolje deželne vlade FJK je te dni po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa v okviru postopka čezmejne presoje okoljskih vplivov dala negativno mnenje 20-letnemu podaljšanju življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) do leta 2043. Na ministrstvu so za STA povedali, da s tem uradno niso seznanjeni in da uradno mnenje Italije pričakujejo do 10. junija.

Slovenija je po njihovih navedbah Italiji in Avstriji predstavila objekt Neka in njegovo stanje, posodobitve, ki so bili izvedene, da je reaktor v dobrem tehničnem stanju in pripravljen na podaljšanje obratovanja, izvedene ukrepe za zmanjšanje tveganja za nesreče, ugotovitve stresnih testov in mednarodnih misij. Predstavila je ukrepe za poplavno varnost, odpornost na podnebne spremembe, ugotovitve presoje vplivov na okolje ob normalnem obratovanju Neka ter izračune tveganj in ukrepe v primeru nesreč, so našteli.

Postopek poteka po predvideni časovnici, izid pa bo znan v drugi polovici leta. Slovenija ga po zagotovilih ministrstva vodi v skladu z najvišjimi mednarodnimi in evropskimi standardi.

Vsa mnenja, pridobljena v postopku čezmejne presoje vplivov na okolje, obravnavajo po konvenciji o čezmejnih vplivih na okolje ter direktivi EU o presoji javnih in zasebnih projektov na okolje. Končna odločitev bo okoljevarstveno soglasje skladno z zakonom o varstvu okolja, so pojasnili.

Kot so dodali, sedaj pisna pojasnila in opredelitve do zastavljenih vprašanj pripravlja ekipa usposobljenih 30 ekspertov, v kateri sodelujejo strokovnjaki za okolje in jedrsko varnost.

STA; M. K.