FOTO: Strela udarila v hišo; gorel kokošnjak, kokoši rešili

4.6.2022 | 08:25

Strela je udarila v hišo, požara na srečo ni zanetila. (Fotografiji: PGD Veliki Gaber)

Včeraj ob 18.48 je v naselju Orlaka, občina Trebnje, strela udarila v stanovanjski objekt. Gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber, Log, Sela pri Šumberku in Zagorica so na objektu zamenjali nekaj strešnikov in opravili pregled ostrešja ter pregledali prostore objekta s termo kamero. Do požara ni prišlo.

Rešili kokoši



Minulo noč ob 2.26 je na Ratežu, občina Novo mesto, gorel lesen objekt za kokoši. Objekt velikosti štiri krat osem metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto ter PGD Ratež in Šmihel pri Novem mestu. Kokoši so rešili.

Trčil v ograjo

Ob 18.36 je na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod osebno vozilo udarilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in odklopili akumulator. V nesreči ni bilo poškodovanih. Za odstranitev posledic so poskrbeli delavci DARS.

Ob 2.02 je v bližini naselja Selce pri Leskovcu, občina Krško, vozilo obtičalo na razmočenem terenu. Gasilci PGE Krško so vozilo privzdignili in potegnili na cestišče.

Padel motorist

Ob 8.45 se je v bližini naselja Brezje, občina Sevnica, pri padcu poškodoval motorist. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili baterijo, posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so lažje poškodovanega oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Odpirali blok



Ob 12.43 so gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Padel z drevesa, s helikopterjem v UKC



Ob 15.06 se je v Zgornji Pohanci, občina Brežice pri padcu iz drevesa poškodoval občan. Ob 15.30 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor odletel v Zgornjo Pohanco, od koder je v UKC Ljubljana prepeljal poškodovano osebo.

Pena na Radulji

Ob 9.18 so na potoku Radulja v Škocjanu opazili peno. Gasilci GRC Novo mesto in policisti so raziskali območje in bodo o tem obvestili pristojnega inšpektorja za okolje. Onesnaženja niso odkrili.

