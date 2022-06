Našli pogrešana otroka iz Bohinja

4.6.2022 | 10:45

Liam

Lara

Bohinj - Od petka dopoldan sta pogrešana 14-letna Lara in 11-letni Liam Šurc iz Bohinja. Liam je visok okoli 145 centimetrov in ima kratke svetlorjave lase. Oblečen naj bi bil v temno trenirko ter pulover s temnimi vzorci in zelenim napisom Minecraft. Obut je v modre športne čevlje znamke Nike, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Lara je visoka okoli 170 centimetrov in ima srednje dolge svetlorjave lase z roza prameni. Oblečena naj bi bila v temne pajkice in rjavo jopico ter obuta v bele športne čevlje znamke Nike.

Pogrešana sta v petek ob 9.45 iz šole v Bohinju odšla neznano kam.

Policija prosi, da ljudje morebitne informacije o pogrešanih otrocih sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so navedli na PU Kranj.

Dodano ob 15.10:

Na policijski upravi Kranj so preklicali iskanje pogrešanih otrok iz Bohinja, saj so ju našli na območju Gorenjske.

M. K.