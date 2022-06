Piknik za Ukrajince in flavta za Tanjo

5.6.2022 | 11:50

Predsednik Zveze društev pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine Robert Kren desetletni ukrajinski deklici Tanji izročil flavto. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Na novomeškem območju se nahaja kar nekaj ukrajinskih pribežnikov, večina pa jih je nastanjenih pri zasebnikih. Pri vključevanje v okolje jim veliko pomaga novomeško Društvo za raziskovanje prostovoljnega dela, ki med drugim prireja tudi tečaje slovenskega jezika, v petek pa je na dvorišču centra Društva paraplegikov v Šmihelu zanje pripravilo ukrajinski piknik, ki je imel tudi dobrodelno noto.

Ob tej priložnosti je namreč predsednik Zveze društev pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine Robert Kren desetletni ukrajinski deklici Tanji izročil flavto, ki so jo z združenimi močmi in denarnicami kupile dolenjske in belokranjske godbe. Tanja je iz Ukrajine prišla brez svojega inštrumenta, ki ga je zelo pogrešala, zdaj pa bo lahko nadaljevala učenje.

I. V.

