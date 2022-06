S ceste v drevo

5.6.2022 | 08:20

Simbolna slika (foto: arhiv; PGE Krško)

Sinoči ob 21.29 je na cesti med naseljema Migolica in Sajenice, občina Mirna, osebno vozilo zapeljalo s ceste v drevo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali pri oskrbi poškodovanega in očistili cestišče. Reševalci NMP Trebnje so osebo pregledali na kraju in prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 14.42 je posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz Črnomlja prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes predvidoma med 6:00 in 12:00 uro na območju transformatorske postaje Slovenska vas, Rakovnik in Uprom – Šoko.

M. K.