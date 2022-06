V Črnomlju želijo okrepiti turistično ponudbo

5.6.2022 | 10:00

Foto: arhiv; Občina Črnomelj

Po poteh skrivnostnega obiskovalca

Črnomelj - Občina Črnomelj namerava s projektom Po poteh skrivnostnega obiskovalca, s katerim se poteguje za državna razpisna sredstva, dopolniti in trajnostno preoblikovati črnomaljsko turistično infrastrukturo. Naložbo so ocenili na nekaj več kot 450.000 evrov, pri čemer si Črnomaljci nekaj več kot 210.000 evrov obetajo iz sklada za okrevanje in odpornost.

V Črnomlju nameravajo s projektom urediti t. i. Ajdovo zrno oz. vstopno in izhodiščno točko za obiskovalce črnomaljskega mestnega jedra in prenoviti lesen mostič prek Lahinje, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majerja, so sporočili s črnomaljske občine.

Z zasaditvami rastlinja, s tolmačenjem naravnih znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, z medovitim zeliščnim vrtom in s tremi doživljajsko-didaktičnimi vsebinami pa nameravajo urediti še obvodno sprehajalno pot.

Načrtujejo tudi različne turistične dejavnosti, oblikovanje dodatne turistične ponudbe in prireditev na temo netopirjev. Posebej bodo označili še 12 objektov kulturne dediščine, so navedli.

Namen projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v prenovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dvig kakovosti storitev in doživetij turistov, so še zapisali na črnomaljski občini.

STA; M. K.