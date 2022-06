Drzna tatvina - ena zamotila, druga okradla

Gasilci PGD Obrežje so iz dimnika stanovanjske hiše danes odstranili sršenje gnezdo. (Foto: PGD Obrežje)

V soboto okoli 17. ure so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Kočevja. Dve neznani ženski sta zamotili oškodovanca s pogovorom, medtem pa mu je ena izmed njiju iz žepa izmaknila denarnico.Oškodovali sta gaz a nekaj sto evrov. Storilki sta sicer mlajši ženski, ena močnejše, druga suhe postave, dodajajo na PU Ljubljana.

Nesreča na avtocesti

Danes ob 8.58 sta na odseku avtoceste Drnovo – Smednik, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UC Brežice reševalci NMP Krško.

Sršenje gnezdo v dimniku

Ob 10.20 so v naselju Orešje na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz dimnika stanovanjske hiše odstranili sršenje gnezdo.

Niso še mogli pomagati

Gasilci PGD Tržišče so v Pavli vasi, občina Sevnica, dopoldne poskušali sanirati streho stanovanjskega objekta, ki je bila poškodovana zaradi toče v četrktovem neurju, vendar zaradi varnosti gasilcev sanacija ni bila mogoča.

Poškodba pri športu

Ob 14.31 se je na Cesti bratov Milavcev v Brežicah pri športnih aktivnostih poškodoval občan. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Padel z delovnega odra

Ob 13.49 je v naselju Ravni, občina Krško, pri delu na objektu moški padel z gradbenega odra. Reševalci NMP Krško so mu na kraju nudili nujno medicinsko pomoči in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UC Novo mesto.

