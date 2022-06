FOTO: Koliko zbrali za štiri mlade talente? Še do 15. junija

6.6.2022 | 07:00

Irena Yebuah Tiran (na desn) s tremi od štirih mladih talentov, za katere se zbira denar: Klara Lukan, Jan Arh in Ema Starešinič

Posebnega aplavza in zahvale so bili deležni štirje profesionalni tekači iz Društva maraton, ki so ves čas spremljali Ireno.

Šopek šmarješkega župana Marjana Hribarja za Ireno Yebuah Tiran

Darinka Bobnar

Brata Šušteršič sta navdušila z dobro glasbo, petjem ...

Sašo Đukić je kot voditelj ves dan marljivo spremljal tekače in skrbel za dobro voljo na vseh sedmih "kulturnih" točkah na poti. Seveda tudi na startu in cilju v Šmarjeti. In bil je vesel, da je dobrodelni operni maraton uspel!

Šmarjeta - Na Karlovškovem trgu v Šmarjeti se je včeraj popoldne sklenil celodnevni operni maraton, ki je nastal na pobudo Novomeščanke, mezzosopranistke in maratonke Irene Yebuah Tiran, sama pa je bila tudi glavna akterka – tekačica in pevka.

Kot smo že poročali, je srečno pretekla kar 50 kilometrov čez štiri dolenjske občine - Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan – vmes je na sedmih točkah še odpela arije. Tudi sama je bila vesela, da ji je uspelo, saj je bil to poseben podvig, da je vso nedeljo sonce močno pripekalo, pa tudi ni bilo nezanemarljivo.

Talenti hvaležni

Kot je Irena Yebuah Tiran dejala na cilju, je imela eno manjšo krizo, a ob podpori štirih profesionalnih tekačev, ki so vseskozi tekli z njo, ji je uspelo.

Predvsem pa je vesela, da ima projekt dobrodelno noto in da sta atleta Klara Lukan iz Šentjerneja in Lovro Šimec iz Stopič ter glasbenika Ema Starešinič iz Novega mesta in Jan Arh iz Krškega zadovoljni ob finančni in moralni podpori, ki jim bo pri njihovi nadaljnji poti prišla še kako prav.

Tako so povedali tudi na zaključni prireditvi v Šmarjeti, ki so se je udeležili – razen Lovra Šimca, ki je bil zadržan zaradi športnega tekmovanja. Vsi so počaščeni, da so jih izbrali za ta projekt, denar bodo nedvomno pametno porabili.

15. junija povedo končni znesek

Seveda je vse zanimalo, koliko so v tem času že zbrali za štiri mlade talente, a organizatorji tega zneska še niso povedali, ker še ni znan. Poudarjajo, da bo v dobrodelni namen še vedno mogoče darovati do 15. junija in takrat bodo objavili vse donatorje in končni znesek.

Da je dobrodelni operni maraton, v katerega so vložili nemalo truda in dela, uspel, je bila zadovoljna tudi direktorica Zavoda za kulturo, šport in turizem Šmarješke Toplice Darinka Bobnar. »Res smo veseli, zadovoljni, srečni in tudi ganjeni,« je dejal Bobnarjeva.

Tudi šmarješki župan Marjan Hribar je bil več kot zadovoljen, zahvalil se vsem sodelujočim, Ireni Yebuah Tiran pa je v zahvalo izročil gromozanski šopek rož. Ponosen je, da je šmarješka občanka.

Pestri dogajanje v Šmarjeti

Za prijetno vzdušje in dobro voljo so včeraj v Šmarjeti skrbeli: glasbenika brata Šušteršič, harmonikar Jože Gotlib, Godba na pihala Šmarješke Toplice, harmonikarji Klemna Hribarja, stojnice z dobrotami so pripravile članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev ter Društva kmečkih žena Šmarjeta, pa šmarješki in belocerkovški vinogradniki in salamarji. Seveda je delovala cvičkova fontana, mnogi so radi posedeli na vrtu Dvorca Gregorčič.

Vzgojo bonsajev je predstavil domačin Marjan Mirt iz Bele Cerkve. Z virtualnimi očali si je bilo mogoče ogledati Dolenjsko in dolenjske zidanice. Obiskovalce je na izvir tople vode v Klevevž vozil turistični vlakec, mnogi pa so se povzpeli na razgledno ploščad zvonika farne cerkve in se razgledali naokrog.

Ob koncu prireditve sta oba mlada glasbenika, za katera se še zbirajo prostovoljni prispevki, tudi zapela in pokazala svoje talente. Obljubila sta, da ko uspeta in naredita kariero, z veseljem spet nastopita v občini Šmarješke Toplice. Za besedo ju bodo gotovo držali.

Besedilo in foto: L. Markelj

