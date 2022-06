Terme Krka in Terme Čatež pričakujejo dobro poletno sezono

6.6.2022 | 10:20

V Termah Čatež so v prvih mesecih letos zadovoljni z rezultati. (Foto: arhiv DL)

Slovenska zdravilišča pričakujejo dobro poletno sezono, nekatera celo boljšo kot leta 2019 pred izbruhom epidemije. Še vedno je v zdraviliščih največ domačih gostov, povečuje pa se obisk tujih gostov, zlasti iz Nemčije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Italije. Povečano je tudi povpraševanje po unovčenju turističnih bonov.

Terme Čatež



Kot so povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, so v Termah Čatež v prvih mesecih letos zadovoljni z rezultati, tako na Čatežu kakor tudi na Obali v hotelu Aquapark Žusterna. Doslej še vedno prevladujejo slovenski gosti, zaznavajo pa je rahel vzpon povpraševanja iz tujine. Med velikonočnimi prazniki so tako gostili predvsem goste iz bližnjih sosednjih držav, povpraševanje iz teh držav pa se preveša tudi v poletne mesece.

Rezervacije so v Termah Čatež vedno bolj kratkoročne, gre za individualne goste, skupinskih potovanj zaenkrat praktično ni več. Turistični boni se kot plačilno sredstvo še vedno uporabljajo, vendar v bistveno manjši meri kot v preteklih dveh letih. "Vojno žarišče v Ukrajini in rast stroškov energentov imata negativen vpliv na evropski turizem, saj se Evropa znova boji potovati, zato se jih trudimo privabljati z različnimi posebnimi ponudbami in novostmi, ki jih pripravljamo za poletno sezono," so še navedli v Termah Čatež.

Terme Krka

V Termah Krka je zasedenost približno na ravni pred epidemijo. (foto: arhiv; Terme Krka)

Kot so povedali v Termah Krka, so z zasedenostjo njihovih nastanitvenih kapacitet na Dolenjskem in ob morju zadovoljni, saj je ta približno na ravni tiste, ki so jo dosegali pred pojavom novega koronavirusa.

Glede poletnih mesecev so v Termah Krka zmerno optimistični. Že leta pri njih večino, približno dve tretjini, predstavljajo domači gostje. "Tako je bilo pred epidemijo in tako je tudi danes. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje obdržali visok obisk domačih gostov, ki se jim bodo znova pridružili tudi gostje iz tujine. Trenutno že beležimo povečano število povpraševanj gostov iz Italije in drugih sosednjih držav," so pojasnili.

STA; M. K.