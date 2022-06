Nekateri javni objekti v Kočevju z umetniškimi stenskimi poslikavami

6.6.2022 | 13:40

Kočevje - V občini Kočevje so se odločili, da bodo nekateri javni objekti dobili umetniške stenske poslikave. V ta namen so na natečaju izbrali štiri umetnike, ki bodo v drugi polovici junija ustvarili stenske poslikave, in sicer na prizidku hotela Valentin, garaži v Kajuhovem naselju, betonskem zidu na Tomšičevi in hali bivše Opreme na Cankarjevi.

Poslikave je posebna komisija zaupala Duši Jesih, Klari Perušek, Binetu Skrtu in Danielu Homšaku, šlo pa bo za umetniške interpretacije lokalnih tematskih let v občini Kočevje. To so bila Jarmovo leto, Hufnaglovo leto, 500 let puntarstva, Leto vode in luči, Izziv patenta, Leto čebel in medu, Ramorjevo leto in Kočevje mesto 550.

Na natečaju je sodelovalo 14 avtorjev, skupaj pa je za vnaprej izbrane lokacije prispelo 35 predlogov poslikav. Komisija, ki so jo sestavljali člani s področja kulture in ulične umetnosti, je v okviru projekta izbrala štiri dela, ki bodo po njenem mnenju najbolje sooblikovala javni prostor mesta.

Poleg štirih izbranih predlogov je komisija pet predlogov prepoznala kot izjemno kakovostne zaradi njihove sporočilnosti, interpretacije, načina grafične obdelave in celovite ideje. Na občini pravijo, da si želijo enkrat v prihodnje uresničiti tudi te ideje.

STA; M. K.

Foto: Občina Kočevje