FOTO: Odprli kolesarsko stezo in novo prometno ureditev pri šolskem centru

Odprli kolesarsko stezo in novo prometno ureditev pri šolskem centru

6.6.2022 | 14:30

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je z junijem v uporabo predala kolesarsko stezo od Stične do Muljave ter novo prometno ureditev z avtobusnim postajališčem in obračališčem pri Vzgojno-izobraževalnem centru v Ivančni Gorici. Ob odprtju so traso prekolesarili učenci stiške osnovne šole in ekipa kolesarjev z županom Ivančne Gorice Dušanom Strnadom na čelu.

Kot so sporočili iz občine, so prekolesarili celotno kolesarsko pot od samostana v Stični, mimo šolskega centra v Ivančni Gorici do Jurčičeve domačije na Muljavi.

Prisotne sta na krajši slovesnosti ob odprtju poti nagovorila ravnatelj stiške šole Marjan Potokar in župan Strnad. Z realizacijo kolesarske poti in prometne ureditve pri šolskem centru se je po županovih besedah zagotovila varnost za vse malčke, učence in dijake, predvsem pa za njihove starše.

V prihodnjih mesecih, ko bo dokončano še krožišče pri Marofu in vzpostavljena zahodna obvoznica, bo narejen zelo velik korak k prometni varnosti v samem središču občine, je dodal Strnad in napovedal, da bo šolski center dobil tudi sodoben športni center, ki bo uporabnikom ponujal številne športne aktivnosti.

Uporabniki so po Potokarjevih besedah veseli novih pridobitev, zlasti kolesarske poti in sodobne nadstrešnice na postajališču. Ta daje dodatno varnost tistim, ki se v šolo vozijo z avtobusi. Pred šolo je iz dneva v dan tudi več koles, kar po njegovem mnenju pomeni, da nove pridobitve že kažejo svoj rezultat.

Kolesarska pot med Stično in Muljavo je dolga približno deset kilometrov. Polovico kolesarske povezave je urejene po novozgrajenih kolesarskih površinah, druga polovica pa poteka po obstoječih javnih poteh. Občina namerava povezati Ivančno Gorico tudi s Šentvidom pri Stični in Višnjo Goro. Ta faza bo zgrajena v naslednjih letih.

