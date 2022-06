FOTO: Na Puščavi avto v jarku

6.6.2022 | 18:50

Foto: FB PKD

Danes ob 12.50 sta v naselju Puščava, občina Mokronog—Trebelno, trčili osebni vozili. Eno vozilo se je pri tem prevrnilo na streho in pristalo v jarku. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so pomagali pri oskrbi poškodovancev, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali pri nalaganju poškodovanega vozila in urejanju prometa ter prevrnjeno vozilo potegnili iz jarka, poročajo na regijskem centru za obveščanje.

Kot poročajo na FB profilu Policijske kontrole Dolenjska, je bilo v nesreči udeležno policijsko službeno vozilo.

M. K.