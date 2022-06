FOTO: Kdo je v Drami podrl kandelaber in hidrant?

6.6.2022 | 19:30

Podrt drog in "zmehčana" na novo urejena brežina.

Z njive je zapeljal vzvratno, na sveže urejeno brežino.

Novomeški policisti poizvedujejo, kdo je šofer tovornjaka, ki je prejšnjo sredo v naselju Drama podrl kandelaber in hidrat ter za nameček še 'oral' po njivi.

V zgodnjih jutranjih urah je voznik tovornega vozila za prevoz hlodovine vozil po cesti Šentjernej – Dobruška vas. Okoli pol šeste je v križišču glavne in stranske ceste v Drami peljal preblizu desnega roba ceste. Zaneslo ga je na pločnik, od tam pa na mehko brežino, mehko zato, ker so pred dnevi obnovili vozišče. Trčil in podrl je tako drog javne razsvetljave kot hidrant, nato pa obstal na njivi na drugi strani stranske ceste. Sledovi kažejo, da je z vzvratno vožnjo zapeljal z njive nazaj na cesto in odpeljal.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da gre za novejši tovornjak znamke Scania, kabina je bele barve, podvozje pa rdeče. Pripeti priklopnik je v kombinaciji rdeče in bele.

Policisti morebitne priče dogodku prosijo, da zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

M. K.; Foto: PU Novo mesto